Alestorm zapowiada koncertowe wydawnictwo. "Jesteśmy sprzedajnymi, żądnymi skarbów piratami!"

Szkoccy piraci z Alestorm zapowiadają wydawnictwo DVD/BluRay zatytułowane "Live in Tilburg". Kiedy premiera albumu?

Alestorm zapowiada nowy album

Już po pierwszych sekundach przebojowego "Keelhauled" staje się jasne, że Alestorm to obecnie jeden z najbardziej kreatywnych i wyjątkowych zespołów koncertowych, a niesamowita energia, jaką kapela generuje na swoich koncertach, udziela się i fanom grupy. Teraz siedząc wygodnie na własnej kanapie, możesz doświadczyć ekscytującego przeżycia. Weź udział w koncercie szalonych piratów, na którym prym wiedzie gigantyczna gumowa kaczka i mnóstwo alkoholu.

Oh wow! Koncerty! Pamiętacie je? Nie? Ja też ich nie pamiętam. W każdym razie kilka lat temu zagraliśmy gigantyczny koncert w holenderskim klubie 013 w Tilburgu. To była świetna zabawa. Całość nawet sfilmowaliśmy. A kiedy w zeszłym roku wypuściliśmy te nagrania za free na YouTube, wielu z was powiedziało, że naprawdę wam się ten występ podobał. A że jesteśmy sprzedajnymi, żądnymi skarbów piratami, uświadomiliśmy sobie, że być może moglibyśmy przekonać wielu z was do zakupu zapisu tego występu, jeśli owiniemy go w plastik i włożymy do dużego drewnianego pudełka. Dodaliśmy nawet kilka bonusów. Bawcie się dobrze!

- mówi Christopher Bowes.

Płyta została znakomicie wyprodukowana i zmiksowana przez Lasse Lammerta, który współpracował już z kapelą przy takich płytach jak np. "Curse Of The Crystal Coconut", "No Grave But The Sea" czy "Sunset On The Golden Age". Na krążku tym zawarto zestaw największych hitów kapeli: "Drink", 'Mexico", "Alestorm", "Hangover", "The Sunk’n Norwegian" oraz oczywiście "Fucked With An Anchor".

Album koncertowy dostępny będzie na podwójnej płycie winylowej wraz z slipmatą i naszywką, (LP w kolorze miętowym i złotym). Specjalna edycja "Live in Tilburg"wydana zostanie w drewnianym pudełku zawierającym CD + DVD, mediabook oraz siedmiocalowy winyl z dwoma nowymi coverami w wykonaniu Alestorm. "Live in Tilburg" to prawdziwa definicja istoty Alestorm - piracka zabawa w śpiewanego przy akompaniamencie gitarowych riffów i tupocie stóp. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich szczurów lądowych.

Album ukaże się 28 maja, 2021 roku nakładem Napalm Records. Lista utworów prezentuje się następująco:

Intro Keelhauled Alestorm Magnetic North Mexico Over the Seas The Sunk'n Norwegian No Grave But The Sea Nancy the Tavern Wench Rumpelkombo 1741 (The Battle of Cartagena) Drunken Sailor Hangover Pegleg Potion Bar ünd Imbiss Captain Morgan`s Revenge Shipwrecked Drink Wolves of the Sea Fucked with an Anchor

Płyta Live In Tilburg dostępna będzie w następujących formatach:



Ekskluzywny drewaniany box: Mediabook, 7" Singiel (z 2 akustycznymi coverami) smycz + plakietka, flaga ALESTORM

2-LP w kolorze mięty+ DVD

2-LP w kolorze żółtym + DVD, slipmata & naszywka

2-LP w kolorze czarnym + DVD

BluRay/DVD/CD Mediabook

Album w wersji cyfrowej

Alestorm to szkocka kapela pirate/powermetalowa założona przez pięciu muzyków, którzy swój styl określają jako "prawdziwie szkocki piracki metal", czyli żywiołową mieszankę metalu i pirackich szant. Szkoci wielokrotnie gościli w Polsce, a ich koncerty zawsze cieszyły się niesamowitym powodzeniem.

