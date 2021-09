Alice Cooper doczeka się ulicy nazwanej jego imieniem. Gdzie się znajdzie?

Alice Cooper doczekał się ulicy nazwanej na jego cześć

Beasley Media Group poinformowało, że prowadzący program "Big Jim's House" Big Jim O'Brien z radia WCSX-FM dołączy do legendarnego Alice'a Coopera i razem 23 września 2021 roku odsłonią "Dziedziniec im. Alice'a Coopera" w okolicach szpitala psychiatrycznego Eloise w Westland, w stanie Michigan.

To będzie tym samym trzecia ulica nazwana przez WCSX na cześć legend z Detroit. Oprócz tego uhonorowano już Boba Segera, który ma własny bulwar, oraz "Aleję im. Glenna Freya".

Ceremonia otwarcia dziedzińca odbędzie się 23 września 2021 roku. Pojawi się na niej oczywiście Alice Cooper, który 25 września zagra koncert w lokalnym DTE Energy Center, natomiast cover band Coopera o nazwie The Nightmare odda hołd legendarnemu muzykowi krótkim występem.

Jak w oświadczeniu na temat mówi Big Jim z radia WCSX:

Dzięki alei Glenna Freya i bulwarowi Boba Segera złożyliśmy hołd wielkim lokalnym muzykom. Ale nigdy, przenigdy nazwa i lokalizacja nie miały tyle sensu, co nazwanie dziedzińca przy szpitalu psychiatrycznym Eloise Asylum imieniem Alice'a Coopera!

Kilka słów dodał również wiceprezes Beasley Media Group, Scott Jameson:

Na koncertach Alice'a Coopera pojawiają się gilotyny, węże i kaftan bezpieczeństwa. Dlatego wydaje się być oczywiste, że uczczenie jego imieniem miejsca w okolicy ponad stuletniego domu psychiatrycznego, jest odpowiednim honorem. Niektórych rzeczy po prostu nie da się inaczej zrobić.

Do wydarzenia dołączyło się również Rock And Roll Hall of Fame w Cleveland, które dodało tabliczkę z "Dziedzińcem im. Alice'a Coopera" do swojej wystawy "Legends of Rock", która będzie pokazywana właśnie od 23 września 2021 roku.