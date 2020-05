Alice Cooper nagrał utwór zainspirowany pandemią koronawirusa. Zobacz teledysk do "Don’t Give Up" [WIDEO]

Chociaż pandemia koronawirusa przeszkodziła wielu muzykom w koncertowaniu, izolacja sprawiła, że zyskali czas na tworzenie nowych kawałków. Alice Cooper, podczas pracy nad najnowszą płytą, postanowił poświęcić jeden z nowych utworów światowej epidemii COVID-19. Z tego powodu powstała piosenka "Don’t Give Up" oraz teledysk, który trafił do sieci.

Alice Cooper nagrał piosenkę "Don’t Give Up". Posłuchaj utworu

Fani muzyki z całego świata przeżywają, że w tym roku nie zobaczą na żywo swoich ulubionych wykonawców. Pandemia spowodowała, że nie odbędzie się wiele koncertów i festiwali muzycznych.

Na szczęście koronawirus nie ogranicza nagrywania nowych utworów. W przypadku Alice'a Coopera epidemia wręcz zainspirowała go do stworzenia kawałka pod tytułem "Don’t Give Up", który doczekał się wideoklipu. Oto jak prezentuje się nowy utwór muzyka.

Wyprodukowany przez Boba Ezrina utwór jest spontaniczną reakcją artysty na dzisiejsze realia, z którymi zmaga się cały świat.

Cooper poczuł potrzebę stworzenia wyjątkowego utworu dla swoich fanów. Kawałek powstał w domu artysty, gdzie w izolacji pracuje nad nowym studyjnym krążkiem. Wokalista krótko opowiada o genezie piosenki.

" To kawałek o tym, z czym się dzisiaj zmagamy i że powinniśmy trzymać głowy do góry i razem walczyć. Cokolwiek robicie - nie poddawajcie się! "

Utwór jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a 14 sierpnia ukaże się jako 7-calowy, limitowany Vinyl Picture Disc.

