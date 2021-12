Alice Cooper od początku pandemii odkładał pieniądze dla swoich pracowników

Alice Cooper odłożył pieniądze dla swoich pracowników podczas pandemii

Jak doskonale wiecie, przemysł rozrywkowy mocno oberwał podczas pandemii - zamknięte kina, czy odwoływanie tras koncertowych spowodowało, że wielu artystów zwyczajnie nie zarabiało pieniędzy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Alice Cooper niedawno zdradził, że wolał się przygotować na przedłużoną przerwę w koncertowaniu i odłożył pieniądze dla swoich pracowników.

W nowym wywiadzie z Forbes, Cooper wyznał, że płacił swojej załodze normalne stawki, chociaż ci nie pracowali, licząc po cichu, że jak najszybciej będą mogli wrócić do koncertowania. Wyraził też nadzieję, że inni zamożniejsi muzycy zrobili dokładnie to samo:

Kiedy tylko się zorientowaliśmy, że to może być długofalowa zmiana, to odłożyliśmy pieniądze dla naszej ekipy. Widzieliśmy, że to będzie... coś. Coś poważnego. Dlatego woleliśmy odłożyć kasę na bok, żeby mieć z czego im płacić. Wiedzieliśmy, że prędzej, czy później to się zmieni, więc to była inwestycja na przyszłość. Myślę, że wszystkie odpowiedzialne zespoły tak zrobiły. A przynajmniej taką mam nadzieję.

Cooper korzysta podczas swoich koncertów z zaawansowanych technologii, efektów specjalnych i pirotechniki. Wszystko to wymaga specjalnej obsługi i utalentowanej ekipy, która co noc musi wykonać kawał porządnej roboty. Dlatego Cooperowi zależało na tym, by pokazać swoim współpracownikom, jak bardzo są dla niego ważni:

To są ludzie, z którymi w gruncie rzeczy żyjesz. Pracujemy razem codziennie. Ludzie odpowiedzialni za robienie show są tak samo ważni, jak ci, którzy grają na gitarach. Dlatego musieliśmy mieć pewność, że każdy z nich będzie mógł normalnie żyć. To było bardzo ważne. Myśleliśmy jednak, że to potrwa z miesiąc, a nie 18 miesięcy! To niesamowite.

Dlatego nikogo raczej nie dziwi, że Alice Cooper i jego brygada jak najszybciej chcieli wrócić do koncertowania. Niedawno zespół dodał kolejne przystanki na amerykańskiej trasie, która będzie trwała przez zimę 2021 i wiosnę 2022 roku. Jak podsumował ostatnie miesiące muzyk:

Koncertuje od 55 lat. Rocznie gramy 100-200 koncertów. Dlatego ta 18-miesięczna przerwa od koncertowania była wręcz absurdalna! Ale ludzie wracają do grania koncertów, więc znowu czas na żmudną robotę. Ale my kochamy żmudną robotę. To po to zostajemy muzykami.

Przypominamy, że Alice Cooper zagra w 2022 roku w Polsce. Koncert odbędzie się 15 czerwca w Dolinie Charlotty koło Słupska. Gościem specjalnym będzie Michael Monroe. Bilety są już dostępne w sprzedaży.