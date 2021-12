Alice Cooper pokazał mało znane oblicze. Internauci zachwyceni [ZDJĘCIE]

Alice Cooper rozpoczął swoją muzyczną karierę jako prekursor shock-rocka i horror rocka, wcześniej nieznanych gatunków. Jego sceniczny wizerunek do dziś inspiruje kolejne pokolenia artystów.

Alice Cooper w niecodziennej odsłonie

Cooper jest założycielem, inicjatorem i członkiem zarówno wielu zespołów, jak i licznych projektów muzycznych. Jego koncerty to starannie wystudiowane show z mnóstwem doskonałych piosenek i przerażających rekwizytów. Jednak król horroru słynie również ze swojej działalności dobroczynnej.

Już w 1978 roku artysta wylicytował literę "O" z napisu "Hollywood". Alice Cooper wydał wtedy 27 tysięcy dolarów a swój zakup zadedykował zmarłemu przyjacielowi - Groucho Marxowi. Obecnie furorę na Twitterze zrobiło zdjęcie, na którym Alice Cooper pracuje w szkolnej stołówce. Fani napisali w komentarzach wiele ciepłych słów pod adresem muzyka.

Alice Cooper jest prezesem Solid Rock, organizacji, która stara się pomagać nastolatkom i dzieciom w rejonie Phoenix. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z jednej z organizowanych przez Coopera uroczystych kolacji dla dzieci z biednych rodzin. Choć na scenie gilotyna, krzesło elektryczne czy siekiery pojawiają się nader często, Alice Cooper nikomu krzywdy nie robi i jak widać, mimo dziwnego wyglądu dzieci się go nie boją.

Fot. foto: Romana Makówka / Antyradio.pl

Muzyk jest zapalonym golfistą i wielokrotnie wziął udział w charytatywnych turniejach golfowych. Wspierał również czynnie wiele fundacji i zbiórek pieniężnych. Wśród instytucji, które mogą liczyć na wsparcie wokalisty, znalazły się między innymi: Artists for Peace and Justice, A World Fit For Kids!, Fundacja GRAMMY, Centrum badań nad chorbą Parkinsona Muhammada Aliego, Rape Foundation czy Czerwony Krzyż.

Cooper, choć uchodzi za scenicznego szaleńca, ceniony jest za inteligentne i bardzo trafne wypowiedzi na temat muzyki i show-biznesu. W życiu codziennym jest kochającym mężem i ojcem.

Alice Cooper w Polsce. Data, miejsce, bilety

Koncert odbędzie się 15 czerwca 2022 roku w Dolinie Charlotty koło Słupska. Gościem specjalnym będzie Michael Monroe.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 17 września o godzinie 10:00 na stronie www.winiarybookings.pl oraz w dobrych bileteriach.

