Za nami ceremonia wręczenia Grammy 2020. Wielką zwyciężczynią została Billie Eilish, która zgarnęła 5 statuetek. Natomiast w rockowych i metalowych kategoriach zwyciężyli m.in. Tool, Gary Clark Jr. oraz Cage The Elephant. Podczas gali nie zabrakło ciekawych występów wielu artystów, jak również muzycznych hołdów dla osób, których niestety już nie ma wśród nas.

Alicia Keys pożegnała Kobe'ego Bryanta na gali Grammy 2020 i zaśpiewała wzruszający utwór [WIDEO]

Ponownie galę Grammy poprowadziła Alicia Keys Artystka podczas swojej mowy postanowiła oddać hołd Kobe'emu Bryantowi, który zginął wraz z 13-letnią córką w katastrofie helikoptera w Calabasas w USA. Tak wokalistka wspomniała zmarłego sportsmena:

" Jesteśmy tutaj razem, podczas najważniejszego wieczoru dla muzyki, by przyznać nagrody tym artystom, którzy są najlepsi. Ale szczerze mówiąc jesteśmy teraz pogrążeni w smutku. Dzisiaj, Los Angeles, Ameryka i cały świat stracił bohatera. Stoimy tutaj ze złamanymi sercami w miejscu, które zbudował Kobe Bryant. W tej chwili, Kobe, jego córka Gianna oraz wszyscy ci, którzy zginęli tragicznie w katastrofie są w naszych sercach i w tym budynku. "

Alicia Keys wyznała, że nigdy nie sądziła, iż w taki sposób będzie musiała rozpocząć galę Grammy. Ceremonia odbyła się w sali Staples Center, w której nieraz grał Bryant. Wokalistka zaśpiewała razem z Boyz II Men piosenkę "It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”, która była hołdem dla zmarłego koszykarza:

Co więcej, również gdy wokalistka zagrała specjalną piosenkę, by powitać gości na gali, wspomniała o tym, że gala jest poświęcona Kobe'emu. Alicia Keys wykonała wówczas utwór Lewisa Capaldiego "Someone You Loved". Trzeba przyznać, że artystka potrafi wyczarować niesamowitą atmosferę na scenie:

