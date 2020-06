Alicia Keys wypuściła nową piosenkę. To protest przeciwko brutalności policji

Alicia Keys planowała wypuścić swój nowy album w marcu tego roku. Data premiery krążka, zatytułowanego zwyczajnie – „Alicia” została jednak przesunięta na późniejszy okres z powodu wyburchu pandemii koronawirusa. Teraz jednak artystka zdecydowała się wypuścić kolejny singiel, zapowiadający album.

To utwór „Perfect Way to Die”, będący balladą o rozpaczy matki, której syn został zamordowany przez policjantów.

„Perfect Way to Die” – posłuchaj nowego utworu

Piosenka zadebiutowała właśnie w Internecie, we wszelkich serwisach streamingowych.

„Perfect Way to Die” – inspiracja do przejmującej ballady

Alicia Keys była niedawno gościem talk-show „The Daily Show with Trevor Noah”, gdzie zdradziła, że utwór został zainspirowany śmiercią Mike’a Browna, zabitego przez policjantów w Ferguson w stanie Mississippi oraz śmiercią Sandry Bland, która powiesiła się w swojej celi w więzieniu w Teksasie, po tym jak została skazana na karę z powodu drobnego występku drogowego.

" Słyszysz tego rodzaju historie (…) i najbardziej przerażające i druzgoczące jest to, że one nigdy nie przestaną odnosić się do bieżącej sytuacji, do tego co dzieje się wciąż na nowo. "

" W szczególności teraz, w momencie, w jakim znajduje się nasz świat i nasz kraj, możemy bardzo wyraźnie zobaczyć, że to jest najpoważniejsza pandemia ze wszyskich. Ten głęboko zakorzeniony rasizm, brutalność policji, sposób w jaki traktowani są czarnoskórzy. To jest po prostu nie do zaakceptowania. Do stopnia, w którym codziennie widzimy śmierć ludzi, morderstwa ludzi… za nic. Za bycie czarnym”. "

Alicia Keys o brutalności policji

Alicia Keys podzieliła się także emocjonalnym postem na Instagramie, w którym zaprezentowała utwór. Powiedziała też, że:

" Oczywiście NIE MA idealnego sposobu na śmierć. To zdanie nie ma nawet sensu. Tak jak nie ma sensu to, że tyle niewinnych ludzi zostało nam zabranych poprzez destrukcyjną kulturę brutalnych metod działania policji. "

Co ciekawe – tytuł jej nowego utworu bardzo przypomina także słynny utwór do jednego z odcinków przygód Jamesa Bonda. „Another Way to Die” było bowiem kawałkiem, który promował film „Quantum of Solace" Marca Forstera z 2008 roku i pojawił się w jego czołówce. W kawałku tym Keys wystąpiła wraz z Jackiem Whitem, liderem (m.in) grupy The White Stripes.

Alicia Keys nie pierwszy raz komentuje bieżącą sytuację

To nie pierwszy raz, gdy Keys nagrywa utwór, odnoszący się bezpośrednio do bieżącej sytuacji. Kilka tygodni temu, w kwietniu artystka wypuściła także utwór „Good Job”, zadedykowany pracownikom medycznym, kurierom, oraz wszystkim innym, którzy pomagają w obecnym kryzysie, a także wszystkim, którzy odczuwają trudności z powodu epidemii.

