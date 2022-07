Zobaczcie, jak prezentuje się klip do tytułowego utworu z nowej płyty Alter Bridge.

Alter Bridge już od jakiegoś czasu pracuje nad nowym albumem. W końcu zespół zdradził datę premiery płyty oraz podzielił się klipem. Siódmy album zespołu zatytułowany "Pawns & Kings" ukaże się 14 października 2022.

Alter Bridge podał datę premiery nowej płyty i podzielił się klipem do "Pawns & Kings" [WIDEO]

Alter Bridge powraca z płytą pełną intensywnych utworów powstałych po tym, jak cykl ich ostatniego albumu został przerwany przez globalną pandemię. "Pawns & Kings" to 10 zupełnie nowych utworów. Na płycie nie brakuje epickiego rozmachu, trzy z dziesięciu utworów trwają ponad sześć minut każdy, zaś "Fable Of The Silent Son" liczy 8:29 i jest najdłuższą piosenką w dorobku zespołu.

Zespół podzielił się również klipem do tytułowego "Pawns & Kings":

Alter Bridge - "Pawns & Kings": Tracklista

This Is War Dead Among The Living Silver Tongue Sin After Sin Stay Holiday Fable Of The Silent Son Season Of Promise Last Man Standing Pawns & Kings

Alter Bridge promować będzie “Pawns & Kings” na żywo. Zespół już zapowiedział europejską trasę koncertową, która w listopadzie i grudniu w ciągu sześciu tygodni będzie miała 25 przystanków, m.in. w Polsce. Alter Bridge zagra 7 listopada w Katowicach.