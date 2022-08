Alter Bridge niedługo wyda nowy album i właśnie podzielił się kolejnym singlem – metalowym utworem "Silver Tongue". Singiel ten jest jednym z trudniejszych utworów w aktualnym katalogu dokonań zespołu. Jak brzmi najnowszy utwór Alter Bridge?

Alter Bridge pokazał animowany klip do "Silver Tongue". Obrazy pożerają ludzi w muzeum [WIDEO]

W teledysk do utworu "Silver Tongue" opowiedziana jest historia postaci, które ulegają urokowi pięknego obrazu i są przez niego zniewolone. Obraz przekształca się, aby odsłonić swoją prawdziwą naturę i zaczyna dominować nad postaciami, zmuszając je do walk w klasycznym starciu dobra ze złem. Animowany teledysk do "Silver Tongue" został stworzony i wyreżyserowany przez Ollie Jonesa z Better Feeling Films (Myles Kennedy, Prodigy, Psychedelic Porn Crumpets).

Oglądaj

Siódmy album zespołu, "Pawns & Kings" ukaże się na całym świecie 14 października 2022. Na nowym albumie zespół ponownie działa z wieloletnim współpracownikiem i producentem Michaelem “Elvisem” Baskettem, aby stworzyć kolekcję niezapomnianych nowości w imponującym katalogu grupy.

Począwszy od otwierającego krążek "This Is War" po tytułowy "Pawns & Kings", Alter Bridge powraca z płytą pełną intensywnych utworów powstałych po tym, jak cykl ich ostatniego albumu został przerwany przez globalną pandemię. Takie kompozycje jak "Dead Among The Living", "Silver Tongue" i "Holiday" brzmią w charakterystyczny dla zespołu sposób. Opus magnum albumu - "Fable Of The Silent Son" liczy 8:29 i jest najdłuższą piosenką w dorobku zespołu. Mark Tremonti rezygnuje ze swojej drugoplanowej roli, aby wyjść na pierwszy plan w "Stay", introspektywnej balladzie.

Alter Bridge "Pawns & Kings": Tracklista