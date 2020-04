Alter Bridge złożył hołd każdemu, kto przyczynił się do walki z COVID-19 [WIDEO]

Ostatnie miesiące udowodniły nam, że medycy pełnią jedną z najważniejszych ról w każdym społeczeństwie. Bez pielęgniarek, lekarzy czy ratowników medycznych aktualnie zmagalibyśmy się z katastrofą nie do opisania. Pracownicy szpitali i placówek medycznych ryzykują codziennie własnym zdrowiem i życiem, aby pomóc chorym. Często rezygnują z życia prywatnego i spędzają w miejscu pracy liczne nadgodziny, za które pewnie część z nich nie otrzyma adekwatnego wynagrodzenia.

Alter Bridge w hołdzie za walkę z COVID-19

Osoby niezwiązane z medycznymi branżami próbują pomagać służbie zdrowia jak tylko się da. Wolontariusze szyją maseczki, dostarczają do domów materiały potrzebne na wykonanie przedmiotów ochronnych, a także transportują gotowy sprzęt do potrzebujących placówek. Trwają liczne zbiórki na walkę z COVID-19, a w sieci znajdziemy symboliczne wpisy z podziękowaniami i szacunkiem wobec poświęcenia medyków i nie tylko.

Swoje podziękowania i hołd chcieli wyrazić także muzycy Alter Bridge. Zwrócili się oni nie tylko do medyków, ale każdej osoby, która dba o innych w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Artyści opublikowali specjalny klip do "You Will Be Remembered", czyli "Będziecie zapamiętani". Rozpoczyna się od materiału telewizyjnego, w którym widzimy dzień z życia pielęgniarki pracującej na intensywnej terapii. Poza medykami w nagraniu widzimy też policję, strażaków, kierowców ciężarówek, pracowników sklepów spożywczych i inne osoby, którym należy się wdzięczność za ich pracę w tych trudnych czasach.

Mark Tremonti z Alter Bridge wyjaśnił, skąd wziął się pomysł na nagranie:

" Napisaliśmy "You Will Be Remembered" dla każdego, kto poświęca się dla innych. Obecnie takich historii jest wokół nas mnóstwo. Chcieliśmy wyrazić swój szacunek do tych ludzi i umieścić niektórych z nich w klipie. Chcemy podziękować każdemu, kto pomaga nam przejść przez ten przedziwny okres. Dziękujemy Wam! "

Utwór "You Will Be Remembered" pojawił się na albumie "The Last Hero" Alter Bridge z 2016 roku. Zespół obecnie promuje swój najnowszy album "Walk the Sky".