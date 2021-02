Amerykański portal opublikował listę najlepszych płyt wydanych 10 lat temu. Polski krążek w zestawieniu

Wybór najlepszych płyt danego okresu to trudne zadanie. Muzyka w każdym z nas wywołuje zupełnie inne emocje i trudno w tej kwestii zachować obiektywizm. Dlatego dobrze jest wybrać sobie osobę lub portal, który w dużej mierze podziela nasz gust i jego poleceniami się kierować.

W internecie często pojawiają się także zestawienia, które powstają na podstawie głosowania czytelników danego serwisu. W zeszłym roku my także pytaliśmy Was o ulubioną rockową i metalową płytę wydaną w 2020 roku. Jak się okazuje, podobny plebiscyt przeprowadził portal Metal Injection 10 lat temu.

Najlepsze płyty 2011 roku według czytelników Metal Injection

Czytelnicy amerykańskiego serwisu mogli głosować na przekrój metalowych krążków wydanych w 2011 roku.

W rywalizacji zwyciężyła płyta "Ritual" The Black Dahlia Murder, która otrzymała 170 głosów. Drugie miejsce należy do Mastodona, a podium zamyka Revocation. Co ciekawe, na liście znalazł się także krążek polskich metalowców. Padło na Decapitated i album "Carnival is Forever".

Pierwsza trzydziestka najlepszych płyt metalowych 2011 roku według czytelników Metal Injection prezentuje się następująco: