Andrzej "Pudel" Bieniasz nie żyje. Gitarzysta i lider Pudelsów miał 67 lat

Andrzej "Pudel" Bieniasz urodził się w Krakowie. Gitarzysta kompozytor i autor tekstów był liderem grupy Pudelsi. Jego piosenki pojawiły się w kilku polskich filmach i serialach.

Andrzej "Pudel" Bieniasz nie żyje

Artysta zmagał się z bardzo rzadkim nowotworem: chłoniakiem z komórek płaszcza. W listopadzie 2020 roku Pudel przeszedł serię chemioterapii oraz immunoterapii, które zakończyły się udanym przeszczepem szpiku. Muzyk prosił wtedy o pomoc w walce z chłoniakiem i wsparcie finansowe, które umożliwiłoby mu dalsze leczenie. Zorganizowano akcję charytatywną "Gramy dla Pudla", która miała na celu zebrać środki na pomoc w walce z nowotworem. Koncert odbył się 12 grudnia 2020 i można go było obejrzeć na YouTubie zespołu Pudelsi.

O śmierci legendarnego gitarzysty Pudelsów poinformowano na Facebooku zespołu:

Andrzej "Pudel" Bieniasz

W 1981 roku Andrzej "Pudel" Bieniasz wraz z poetą Piotrem Markiem oraz Andrzejem Potoczkiem założyli zespół Düpą. Przez kilka lat przez formację przewinęło się wielu muzyków, m.in. Franz Dreadhunter, Artur Hajdasz, Marek Piekarczyk, Vitold Rek czy Jan Pilch. W 1985, po samobójczej śmierci Piotra Marka, pozostali muzycy utworzyli zespół Püdelsi.

W 1988 ukazał się debiutancki album kolejnego projektu Bieniasza, "Bela Pupa", firmowany jako Kora i Püdelsi. Na płycie śpiewali Kora i Maciej Maleńczuk, a grali na niej Bieniasz, Dreadhunter, Potoczek, Paweł Mąciwoda (Scorpions) i Maciej Biedrzycki.

W 2013 ukazał się album "Rege Kocia Muzyka – The Best of Püdelsi", na którym obok Piotra Forysia śpiewają wszyscy byli wokaliści zespołu: Kora, Maleńczuk, Goldberg, Miecznikowski oraz gościnnie Dario Litwińczuk, Dziun i sam Bieniasz. W 2017 roku Pudelsi wydali płytę "Püdelsi / Über Alles", dwa lata później Bieniasz ciężko zachorował.

