Angus Young o ostatnich chwilach Malcolma: "To nie śmierć była najgorsza"

Angus Young w jednym z ostatnich wywiadów wspominał ostatnie chwile swojego brata Malcolma. Chociaż od śmierci gitarzysty minęły już 3 lata, Angus nadal rozmawiając o tamtych czasach z trudem powstrzymuje łzy. Muzyk wyznał też, jak wiele sprzecznych uczuć nim wówczas targało.

Malcolm Young zmarł w 2017 roku z powodu raka płuc oraz demencji, która zmusiła go do opuszczenia AC/DC. Muzyk zmagał się z chorobą przez pięć lat, chociaż mówi się, że jego kłopoty zdrowotne zaczęły się znacznie wcześniej - podczas trasy "Black Ice". Demencja sprawia, że pacjenci tracą swoją osobowość. Mają problemy z pamięcią, orientacją, mówieniem, bywają agresywni, a nawet nie rozpoznają bliskich. O trudzie życia obok bliskiej osoby opanowanej przez chorobę opowiedział w wywiadzie dla "60 Minutes" Angus Young.

Demencja sprawia, że nie tylko pacjenci przestają rozpoznawać swoich bliskich, ale także rodzina nie poznaje osoby chorej. Zmienia się jej zachowanie i postrzeganie świata, a obserwowanie jak ukochana osoba powoli odchodzi, przynosi niewyobrażalny ból. Tak było w przypadku Angusa Younga, który ze łzami w oczach przyznał, że to nie śmierć brata była najgorsza w jego chorobie.

Najtrudniejszą częścią choroby Malcolma nie była śmierć. Jego odejście to było pewnego rodzaju zwieńczenie, ulga. Dużo gorsze było obserwowanie, jak znika osoba, którą znałem.

Young przyznał jednocześnie, że Malcolm do końca nie tracił pogody ducha.

Do samego końca się uśmiechał i to zawsze dawało mi trochę radości. Chociaż był w ciężkim stanie, potrafił się jeszcze cieszyć.

Muzyk opowiedział także, że przychodził do Malcolma z gitarą, na którą ten zawsze reagował.

Ożywiał się, kiedy zaczynałem grać na gitarze. Próbował stukać stopą. Zawsze wiedziałem, że on gdzieś tam nadal jest. To była wielka rzecz. Trwałem przy nim do ostatnich chwil.