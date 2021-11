Fani czekali na to od lat: wcześniej niedostępne pozycje z katalogu Annihilatora ukażą się ponownie. Pierwszym tytułem z serii reedycji będzie „Metal II”. Album został w całości nagrany w nowym składzie, w którym znaleźli się Stu Block (ex - Iced Earth) i Dave Lombardo (perkusja, ex - Slayer). Gościnnie udział w nagraniach wzięli m.in. Willie Adler (Lamb Of God), Alexi Laiho (Children of Bodom), Steve ‘Lips’ Kudlow (Anvil), Dan Beehler (Exciter) i Jesper Strömblad (In Flames). Materiał zmiksował Mike Fraser (AC/DC, Van Halen) a masteringiem zajął się Maor Appelbaum.

Annihilator z klipem do utworu ''Downright Dominate''. W nagraniach usłyszymy Alexiego Laiho i Dave'a Lombardo [WIDEO]

Album „Metal II” jest poświęcony pamięci Eddiego Van Halena i Alexiego Laiho (Children of Bodom), a jego premiera zaplanowana jest na 18 lutego 2022 roku. W ciągu najbliższych kilku lat ukaże się 18 albumów, w tym oryginalna wersja albumu „Metal”. Płyta „Metal II” pojawi się na CD i w dwóch wersjach winylowych: czarnej i pomarańczowej.

Tak prezentuje się okładka nadchodzącego wydawnictwa.

Fot. materiały prasowe

Annihilator to kanadyjski zespół trash metalowy, który sprzedał do tej pory 3 miliony płyt na całym świecie. Grupa została założona w 1984 roku z inicjatywy Jeffa Watersa i ma w swoim dorobku 17 albumów studyjnych, wydawnictwa koncertowe, akustyczne i kompilacje. Historia tego zespołu to 30 lat świetnych koncertów i uczciwego grania metalu.