Antoni Roker wybrał nieco zapomniane słowo do zatytułowania singla, który anonsuje debiutancką płytę artysty. Jak podaje „Słownik Języka Polskiego” PWN, przechera to (daw.) osoba przebiegła, przewrotna, przekorna i kłótliwa. W teledysku do piosenki "Przechera" wystąpił Marcin Prokop. Jak prezentuje się ten kawałek?

Antoni Roker inspiruje się rockiem spod znaku Queens of the Stone Age i Jacka White’a, a ostatnio czerpie z twórczości grupy Mastodon. Muzyka Rokera opiera się na szczerych tekstach i wściekłych gitarowych riffach. Artysta został doceniony przez Agnieszkę Chylińską w programie “Mam Talent!” w 2019 i po telewizyjnym debiucie zaczął pracę nad debiutancką płytą, która niebawem się ukaże.

"Przechera" to pierwszy singiel zapowiadający płytę "Łobuz". To piosenka o intensywnej relacji, uczuciu, które spala, a zarazem gorzkie rozliczenie z konsekwencjami gwałtownego, miłosnego związku. Na Antyradio.pl odbyła się premiera teledysku do tego utworu. W klipie zobaczymy Marcina Prokopa:

