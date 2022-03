Apocalyptica ma już na swoim koncie wiele współprac ze znanymi gwiazdami muzyki. Kolejny raz zaprosili do swojego nowego utworu słynne nazwiska - w najnowszym singlu usłyszymy Geezera Butlera z Black Sabbath oraz Franky'ego Pereza. Jak prezentuje się kawałek "I’ll Get Through It"?

Apocalyptica połączyła siły z muzykiem Black Sabbath. Posłuchaj nowego singla "I’ll Get Through It"

Najnowszy utwór Apocalyptiki został napisany przez Diane Warren. Franky Perez, którego usłyszymy na wokalu w tym utworze, grał trasy z zespołem, jak również był gitarzystą w Scars on Broadway. Zespół zaprosił do współpracy również basistę Black Sabbath. Posłuchajcie najnowszego singla "I'll Get Through It".

Geezer Butler opowiedział o szczegółach tej współpracy:

Franky i ja spotkaliśmy się z moją przyjaciółkę Diane Warren w jej studio. Zagrała nam ten utwór i powiedziała, że uważa, iż będzie dobrze pasować do głosu Franky’ego. Od razu tego spróbowaliśmy. Franky wtedy zasugerował, aby wysłać piosenkę do Apocalyptiki. Pokochali ten kawałek od samego początku.

Jak na razie dyskografię zespołu Apocalyptica zamyka album "Cell-0", który ukazał się na początku 2020 roku. Jeżeli stęskniliście się mocno za zespołem, to jesienią nadarzy się okazja, by kapelę zobaczyć na żywo. Apocalyptica zagra 12 listopada we Wrocławiu w Hali Stulecia. Miejmy nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje planów kapeli.