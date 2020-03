Apocalyptica zaprezentowała nowy utwór z wokalistą zespołu Sabaton. Zobacz teledysk do "Live Or Die"

Dobre wieści dla fanów zespołów Apocalyptica i Sabaton. Obie grupy weszły we współpracę, powołując do życia utwór zatytułowany "Live Or Die". KAwałek doczekał się oficjalnego teledysku.

Apocalyptica i Sabaton - posłuchaj utworu "Live Or Die"

Kwartet Apocalyptica od lat łączy heavy metal z muzyką poważną i chociaż zazwyczaj prezentuje utwory instrumentalne, czasami zdarzają się wyjątki od tej reguły. Jednym z nich jest najnowszy kawałek, w którym gościnnie zaśpiewał wokalista szwedzkiej grupy Sabaton - Joakim Brodén. Singiel został nagrany w Finlandii, a za jego produkcję odpowiadają muzycy Apocalyptiki i Martin Hansen ze Scorpions. 25 stycznia 2020 roku muzycy nakręcili w Berlinie klip do tej kompozycji, którego reżyserią zajął się Ville Juurikkala. Oto jak prezentuje się efekt ich wspólnej pracy.

Co sądzisz o utworze "Live or Die"? Ogień, moc i dowód, że metal nie umarł! Może być, ale wolę jak grają osobno Ale kucowska żenada...

Utwór "Live Or Die" to nie pierwsza współpraca muzyków Apocalyptiki i Sabaton. W 2019 roku muzycy nagrali nową wersję utworu Sabatona pod tytułem "Angels Calling", a w 2020 zagrali wspólną trasę koncertową, która nie ominęła Polski.

Apocalyptica odwiedzi Polskę w tym roku jeszcze dwa razy. Zespół będzie promował wydany w styczniu album "Cell-0" i wystąpi podczas wrocławskiego festiwalu 3-Majówka. Muzycy zagrają 1 maja 2020 roku na Pergoli w kompleksie Hali Stulecia w koncercie towarzyszącym biciu Gitarowego Rekordu Guinnessa 2020. Kolejną okazję do zobaczenia Apocalyptiki na żywo fani będą mieli 6 listopada 2020 roku w warszawskiej Progresji, gdzie pojawi się również zespół Epica.

Singiel "Live Or Die" jest dostępny jedynie w formie cyfrowej. Płyta "Cell-0" miała swoją premierę 10 stycznia 2020 roku.

