Arcade Fire powraca z nowym singlem. To... 45-minutowy instrumental

Arcade Fire podzielił się nowym kawałkiem

Zespół Arcade Fire podzielił się 45-minutową piosenką "Memories of the Age of Anxiety" - ta została napisana specjalnie na potrzeby aplikacji Headspace, która ma pomagać użytkownikom w medytacji lub zasypianiu (albo tym i tym naraz).

Tak jak wspomnieliśmy, instrumental powstał na potrzeby Headspace, które ma pomagać "we wszystkim od radzenia sobie ze stresem i atakami paniki, aż po problemy z zasypianiem i dbanie o skupienie oraz zdrowie psychiczne". Utwór "Memories of the Age of Anxiety" został dodany do playlisty "Focus" na Headspace - cała lista została przygotowana przez Johna Legenda.

Headspace opisało utwór w swoim oświadczeniu, jako "kawałek idealny do medytacji, który ma pomóc w skupieniu się i byciu zainspirowanym". Na razie utwór można tylko usłyszeć w aplikacji, aczkolwiek fragment trafił też na Instagram zespołu - możecie go usłyszeć poniżej:

"Memories of the Age of Anxiety" to pierwszy utwór Arcade Fire od listopada 2020 roku - wówczas zespół udostępnił singiel "Generation A". Panowie wystąpili w specjalnym programie telewizyjnym Stephena Colberta i o dziwo na razie oficjalnie nie udostępnili tego utworu publicznie.

Dyskografię Arcade Fire zamyka wydany w 2017 roku album "Everything Now". W październiku 2020 roku wokalista Win Butler zdradził w rozmowie z Rickiem Rubinem, że w trakcie pandemii zespół napisze "przynajmniej 2-3 albumy".