Architects powracają z kozackim nowym singlem "when we were young" [WIDEO]

Jeden z najpopularniejszych brytyjskich zespołów ostatnich lat powrócił z nowym singlem "when we were young". Kawałek mówiąc krótko jest świetny.

Architects prezentują nowy singiel [WIDEO]

Kawałek "when we were young" nie jest kontynuacją stylu obranego przez Architects na wydanym w 2021 roku "For Those Who Wish To Exist" - wręcz przeciwnie, kawałek ma wręcz punkowe naleciałości i prostą konstrukcję. Ta jest raczej mało charakterystyczna dla brytyjskiego zespołu, słynącego ze swoich skomplikowanych riffów i miłości do breakdownów.

Tak czy siak, nowy singiel jest kawałkiem porządnego grania z zapadającym w pamięć refrenem i dobrym bridge'em. Krótko mówiąc - warto posłuchać. Oto "when we were young" autorstwa Architects:

Oglądaj

Ciekawostka - reżyserem klipu jest perkusista zespołu, Dan Searle. Jeśli chodzi zaś o sam kawałek, to zespół wydał oficjalne oświadczenie, w którym wytłumaczył o co chodzi w nowym singlu:

"when we were young" to piosenka o tym, co tracimy i zyskujemy w trakcie dorastania. Czym dalej w las, tym bardziej jesteśmy zaskoczeni faktem, jak bardzo skomplikowany jest nasz świat doczesny. To potrafi być przytłaczające.

Artyści zaznaczyli, że im więcej lat żyją na tym świecie, tym bardziej uświadamiają sobie, jak mało o nim wiedzą:

Kiedy mieliśmy po 20 lat, to sądziliśmy, że wszystko już mamy obcykane, ale teraz jesteśmy pewni, że nigdy tak naprawdę nie zrozumiemy rzeczywistości. Tracimy naszą niewinność i czasami pojawia się u nas fatalizm i cynizm, ale bardziej doceniamy i jesteśmy wdzięczni za tych, którzy nas otaczają.

Sympatyczny przekaz. Dyskografię Architects zamyka wspomniany wydany w 2021 roku album "For Those Who Wish To Exist".