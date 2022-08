Arctic Monkeys zapowiedział kolejny album i już podzielił się nowym utworem, który wykonał podczas koncertu w Zurychu. Jak prezentuje się piosenka "I Ain't Quite Where I Think I Am", która zapowiada krążek "The Car"?

Arctic Monkeys zagrał nowy utwór "I Ain't Quite Where I Think I Am". Zespół wyda album jeszcze w tym roku [WIDEO]

Zespół Arctic Monkeys zagrał 23 sierpnia koncert w Zurychu i zaprezentował pierwszy raz premierowy numer "I Ain't Quite Where I Think I Am", który trafi na nowy album. Krążek "The Car" ukaże się 21 października. Przypomnijmy, że ostatnia płyta Arctic Monkeys zatytułowana "Tranquility Base Hotel & Casino" została wydana w 2018 roku. Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy kawałek od Arctic Monkeys:

Oglądaj

Perkusista Matt Helders tak wypowiedział się na temat nadchodzącej płyty Arctic Monkeys:

Album zacznie się tam, gdzie muzycznie skończyła się płyta "Tranquility Base Hotel & Casino". To nigdy już nie będzie coś w stylu riffów, jak w utworze "R U Mine?"Jest jednak kilka gitarowych rzeczy, są szybsze piosenki, ale nie będzie to głośne granie.

Arctic Monkeys "The Car" - Tracklista:

There’d Better Be A Mirrorball I Ain’t Quite Where I Think I Am Sculptures Of Anything Goes Jet Skis On The Moat Body Paint The Car Big Ideas Hello You Mr Schwartz Perfect Sense

Na płytę "The Car" trafi 10 nowych utworów, a za produkcję odpowiada James Ford. Arctic Monkeys pracował w 3 studiach - Butley Priory w Suffolk, La Frette w Paryżu oraz RAK Studios w Londynie. Poznaliśmy również okładkę nadchodzącego wydawnictwa i za zdjęcie odpowiada perkusista Matt Helders.