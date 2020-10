Arkadiusz Jakubik zrealizuje film o Robercie Brylewskim z Brygady Kryzys

Aktor i muzyk Arkadiusz Jakubik rozpoczął realizację swojego marzenia. Postanowił stworzyć film na temat zmarłego w 2018 roku muzyka, lidera Brygady Kryzys, Roberta Brylewskiego. Na jakim etapie są prace?

Robert Brylewski zmarł 3 czerwca 2018 roku w Warszawie w wieku 57 lat. Muzyk znany z Brygady Kryzys, Armii czy Izraela został dotkliwie pobity na początku 2018 roku. W wyniku napaści został poddany skomplikowanemu leczeniu szpitalnemu. Wymagał operacji, a potem zapadł w śpiączkę, z której się już nie obudził. Zmarł w wyniku problemów z krążeniem i zatrzymania akcji serca.

Artysta jest bardzo ważną postacią w historii muzyki rockowej. Arkadiusz Jakubik znany głównie z kariery aktorskiej oraz muzycznej w zespole Dr Misio, postanowił zrealizować kolejny projekt. Aktor podejmie się stworzenia filmu o życiu Brylewskiego.

Jak opowiedział w rozmowie z PAP Life:

" Mam wyrazisty, oryginalny pomysł na fabułę o Robercie, a mało któremu artyście w tym kraju film fabularny tak bardzo się należy. To była ikona muzyki, a do tego wspaniały, ciekawy, skomplikowany człowiek. Pracuję teraz nad treatmentem - streszczeniem scenariusza. "

Jakubik wyznał, że znał Brylewskiego i spotykał muzyka w przeróżnych okolicznościach:

" Było takie metaforyczne spotkanie, kiedy graliśmy z Olafem Deriglasoffem w klubie Chwila Da w Warszawie koncert promujący płytę '40 przebojów' naszego egzotycznego duetu Jakubik & Deriglasoff. Był na nim właśnie Robert, któremu ten awangardowy materiał bardzo się podobał. Przyszedł do nas i pogratulował. Od słowa do słowa stanęło na tym, że byłaby szansa, żeby dołączył do nas na gitarze. Pozostawało tylko umówić próby, kolejne terminy koncertów. To było moje największe marzenie - żeby stanąć na muzycznej scenie z kimś takim jak 'Brylu'. Niestety to się nie udało. Dlatego tym bardziej chcę napisać scenariusz filmu o Robercie i zagrać w mojej głowie taki emocjonalny koncert z Robertem. "

Aktor już od początku swoich prac nad filmem spotkał się z trudnościami. 11 października zmarł Paweł "Kelner" Rozwadowski. Jak podkreśla Jakubik, była to jedna z najważniejszych osób, z którą twórca umówił się na długa rozmowę o Brylewskim. Co prawda panom udało się chwilę porozmawiać za pośrednictwem Skype'a, jednak aktor nie zdążył zapytać o wszystko, a do spotkania w cztery oczy nie doszło.