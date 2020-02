Artur Rojek opublikował nowy singiel. Zobacz klip do "Bez końca" [WIDEO]

W końcu Artur Rojek zapowiedział nowy album zatytułowany "Kundel", który stanie się następcą "Składam się z ciągłych powtórzeń" z 2014 roku. Jak więc widać fani muzyka musieli trochę zaczekać na nowy materiał. Dotychczas poznaliśmy singiel "Sportowe życie", który pokazał, że nadchodząca płyta będzie się różnić od poprzedniego wydawnictwa. Za produkcję odpowiada Bartosz Dziedzic, zaś teksty stworzył Radek Łukasiewicz.

W końcu poznaliśmy 2. singiel z nadchodzącego albumu. Posłuchajcie, jak brzmi singiel "Bez końca", do którego powstał teledysk w reżyserii Michała Marczaka:

Tak Artur Rojek wyjaśnił, dlaczego nowy album nosi tytuł "Kundel":

"

Kundel to dla mnie ktoś pozornie mało ciekawy z ukrytym skarbem wewnątrz. Często wydaje się jakby prowadził szare i mało interesujące życie. Specjalnie nie błyszczy i ma widoczne wady, ale wcale się tego nie wstydzi. Woli to, niż być dla siebie obcym. Kundel budzi tęsknotę za prostym życiem, docenianiem tego, co się ma i akceptację siebie takim, jakim się jest – bezwstydnie i odważnie. "