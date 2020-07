"A miało być jak we śnie" to trzeci singiel z albumu Artura Rojka zatytułowanego "Kundel", który miał swoją premierę w marcu tego roku. Artysta postawił na współpracę z tymi sami twórcami, co przy albumie "Składam się z ciągłych powtórzeń", ale w zupełnie nowej odsłonie. Za brzmienie odpowiada producent i kompozytor Bartosz Dziedzic, natomiast w warstwie lirycznej Rojka ponownie wsparł Radek Łukasiewicz. W nowym singlu "A miało być jak we śnie" pojawił się gość specjalny – Taco Hemingway.

Artur Rojek pokazał klip do singla z Taco Hemingwayem. Zobacz teledysk do "A miało być jak we śnie"

Zobaczcie, jak prezentuje się klip do nowego singla Rojka. Za reżyserię odpowiada Kuba Michalczuk, natomiast autorem zdjęć Maciek Ryter.

Tak Artur Rojek wypowiedział się na temat nowej piosenki i współpracy z raperem Taco Hemingwayem:

" W piosence pojawia się fragment krytykujący hip hop, ale nie oznacza to, że krytykuję ten gatunek generalnie. Mam swoich faworytów, i na świecie i w Polsce - hip hop nie jest mi obojętny i nigdy nie był. To nie przypadek, że w tej piosence pojawia się Taco Hemingway. Uważam go za jednego z najbardziej interesujących artystów ostatnich lat. Inspiruje mnie, mam pełen szacunek do efektywności pracy jaką wykonuje, i jej wartości. Cieszę się, że on szanuje też moją muzykę. Ta współpraca to dla mnie ogromna nauka oraz ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że początek czegoś nowego. "

Natomiast reżyser Kuba Michalczuk opowiedział o teledysku dla Rojka:

" Gdy zostałem zaproszony do projektu i to dla takiego artysty jakim jest Artur wiedziałem, że będzie to proces niezwykły. Mimo ekstremalnie krótkiego czasu na realizację nie chcieliśmy szukać kompromisów jakościowych. Dlatego metaforyczną ucieczkę nagraliśmy na taśmie filmowej 16mm przy użyciu jednego ujęcia (mastershota). Sam Artur Rojek niesamowicie mi zaimponował zaangażowaniem, skromnością i niezwykłą energią. W dniu zdjęć przebiegł kilka kilometrów sprintem, padał na ziemię i mam wrażenie, że mógłby to robić jeszcze kilka dni tylko po to, aby poruszyć widza autentycznością tego, co pokazuje przed kamerą. "

