Artur Rojek powraca! Posłuchajcie nowego singla "Sportowe życie" [WIDEO]

Stęskniliście się za Arturem Rojkiem? Jego ostatni solowy krążek "Składam się z ciągłych powtórzeń" ukazał się w 2014 roku i pokrył się podwójną platyną. Długo musieliśmy czekać na kolejny album, ale wiadomo już, że płyta zatytułowana "Kundel" pojawi się na sklepowych półkach niebawem. Tymczasem Artur Rojek podzielił się pierwszym singlem z tego wydawnictwa.

Artysta postanowił ponownie współpracować z osobami, które pomogły mu stworzyć 6 lat temu solowy krążek. Za produkcję odpowiada Bartosz Dziedzic, zaś teksty stworzył Radek Łukasiewicz. Tym razem Artur Rojek postanowił nagrać bardziej popową płytę. Zobaczcie, jak prezentuje się teledysk do singla "Sportowe życie".

OFF Festival 2020: data, bilety, wykonawcy

Tak Artur Rojek wypowiedział się na temat singla:

"

Od początku pomysł na album był taki, że nagrywamy płytę bardziej popową i lirycznie mniej introwertyczną, niż poprzednia. W piosence „Sportowe życie" nie ma charakterystycznego podziału na zwrotkę i refren, ale dzięki temu jej popowość jest mniej standardowa. W pewnym sensie historia, o której tutaj śpiewam, spina tematy poruszane na całej płycie. Doceń to co masz, i przyznaj, że tak naprawdę jesteś prostszy, niż Ci się wydaje. To w niczym Ci nie ujmuje. "