Autobiografia Dio zostanie wydana pośmiertnie. Kiedy książka trafi do sprzedaży?

Książka "Rainbow in the Dark: The Autobiography" doczekała się oficjalnej daty premiery. Kiedy zobaczymy ją na półkach sklepowych?

Pośmiertna autobiografia Dio już niedługo trafi do sprzedaży

Ronnie James Dio przed swoją śmiercią w 2010 roku pracował nad autobiografią "Rainbow in the Dark". Dzieło wokalisty dokończył i edytował jego przyjaciel, dziennikarz i pisarz Mick Wall. Teraz ogłoszono, że pozycja już 27 lipca trafi do oficjalnej sprzedaży.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydawnictwa Permuted Press, Dio i Wall pracowali nad książką o wokaliście na wiele lat przed jego śmiercią z powodu raka żołądka w 2010 roku. Ich wspólne dzieło ma być szczerą i zabawną opowieścią o życiu legendarnego wokalisty, zdradzając kulisy sławy i jego ewolucji w przemyśle muzycznym.

Wdowa po wokaliście, Wendy Dio, napisała wstęp do opisywanej książki. W zeszłym roku zdradziła natomiast portalowi Heavy Consequence, czego fani mogą się spodziewać po autobiografii Ronnie'ego Jamesa Dio:

Pracuje z Mickiem Wallem, który napisał już chyba książki o wszystkich ze świata rocka i przy okazji sam pomagał Dio w pisaniu. Ronnie tworzył "Rainbow" przez wiele lat i praktycznie skończył. Znaleźliśmy jego zapiski, których nigdy nie dorzucił do swojej twórczości, a także przeczesaliśmy archiwa wielu gazet i stacji telewizyjnych, by odnaleźć stare wywiady. Dzięki temu książka będzie zakończona właściwie jego własnymi słowami.

Na Amazonie ruszyła przedsprzedaż książki "Rainbow in the Dark: The Autobiography". Poniżej możecie zobaczyć okładkę pozycji: