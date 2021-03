Niepełnosprawny wokalista zaśpiewał "Somebody to Love" Queen. Posłuchajcie, jak sobie poradził z tą piosenką.

Queen nie przestaje inspirować młode pokolenia twórców. Zespół wyprzedaje swoje koncerty, zaś sukces filmu "Bohemian Rhapsody" sprawił, że nie tylko starzy fani pokochali nową miłością Queen, ale również na zespół zwróciły uwagę osoby, które wcześniej nie słuchały kapeli. Nic zatem dziwnego, że brytyjska legenda nadal jest na fali i co rusz powstają kolejne covery ich słynnych utworów.

Autystyczny, niewidomy wokalista w coverze "Somebody to Love" Queen. To on wygrał amerykańską edycję "Mam Talent" [WIDEO]

W 2019 roku w amerykańskim talent show pojawił się wówczas 22-letni Kodi Lee, autystyczny, niewidomy wokalista, który gra na pianinie. Jego występ w programie był prawdziwą sensacją, jurorzy zdecydowali się wcisnąć złoty przycisk, by wokalista przeszedł do finałów programu. W konsekwencji niepełnosprawny muzyk wygrał talent show.

Artysta dalej poświęca się swojej pasji, a fani Queen znaleźli jego cover piosenki "Somebody to Love" w sieci. Posłuchajcie, jak młody wokalista poradził sobie z tą trudną kompozycją:

Utwór "Somebody to Love" pochodzi z albumu „A Day At The Races” z 1976 roku i został skomponowany przez Freddiego Mercury'ego. Charakterystyczne dla Queen harmonie wokalne miały w tym utworze przypominać chór gospel. Muzykom sprawnie to wyszło, choć do dyspozycji mieli tylko cztery męskie głosy. Całe szczęście perkusista Roger Taylor lubił sobie czasem popiszczeć, więc z sopranem nigdy nie było problemu.