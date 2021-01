Axl Rose podarował Dave'owi Grohlowi cenną gitarę. To podziękowanie za nietypową przysługę

Kiedy Dave Grohl złamał nogę, nie zrezygnował z koncertowania. Muzyk nie chciał zawieść swoich fanów i mimo poważnej kontuzji, której nabawił się na koncercie w Szwecji w 2015 roku, grał dalej. Jednak ze względu na swój stan zdrowia podczas występów musiał siedzieć.

W tym celu zaprojektowano specjalny tron, który już na zawsze będzie kojarzył się fanom Foo Fighters z ówczesnymi koncertami ulubionej grupy. Grohl zasiadał na imponującym meblu i dawał z siebie wszystko. Rok później podobnej kontuzji nabawił się Axl Rose z Guns N' Roses.

Muzyk również nie chciał rezygnować ze swoich koncertowych planów, dlatego poprosił Grohla o pożyczenie tronu. Dave zgodził się, a Rose wykorzystał mebel na koncertach zarówno swojej macierzystej grupy - Guns N' Roses, jak i podczas występów z AC/DC na trasie "Rock or Bust", w której to kapeli chwilowo zastępował Briana Johnsona.

Axl Rose docenił gest Grohla i postanowił mu się odwdzięczyć. W podziękowaniu muzyk podarował liderowi Foo Fighters cenną gitarę. Jak opowiada Dave cytowany przez serwis Loudwire.com:

Kazał Slashowi wybrać dla mnie gitarę. Slash wskazał Gibsona ES 335 Dot z początku lat 60., który do dziś jest najlepszą gitarą, na jakiej kiedykolwiek grałem. To był niezwykle miły i elegancki gest, bardzo to doceniam.