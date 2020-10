BLACK SABBATH wydaje kolekcjonerski box set ‘Paranoid’ w 50. rocznicę wydania albumu

Kolekcjonerska wersja deluxe z 5 płytamia winylowymi lub CD dostępna jest od teraz w sklepach i do kupienia online: https://blacksabbathband.lnk.to/BSParanoid50PR Box set zawiera: album studyjny (wersja oryginalna), album studyjny z mixem kwadrofonicznym oraz dwa koncerty z 1970 r. pierwszy raz na winylu i na CD!

PARANOID: SUPER DELUXE EDITION zawierać będzie wersję oryginalną albumu, wersję albumu z quad mixem z 1974 rok przygotowanym do stereo oraz dwa koncerty z 1970 r.: z Montreux i Brukseli, które nigdy do tej pory nie zostały wydane na winylu. 5 płytowe wydawnictwo ukaże się w twardej oprawie z dużą książeczką zwierającą wywiady ze wszystkimi czterema członkami zespołu, archiwalne zdjęcia i materiały pamiątkowe, plakat oraz replikę książki z trasy z czasów Paranoid.

Po sukcesie pierwszego albumu grupy z początku 1970 roku, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward powrócili jesienią tego samego roku z płytą Paranoid. Była to pierwsza płyta zespołu, która znalazła się w topie list w Wielkiej Brytanii sprzedając się w ponad 4 milionach kopii w samych tylko Stanach Zjednoczonych! Utwory takiej jak "War Pigs", "Planet Caravan", "Iron Man", no i oczywiście "Paranoid" do dziś inspirują nowe generacje muzyków na całym świecie.

PARANOID: SUPER DELUXE EDITION: pierwsza z płyt winylowych to oryginalny album, druga to album ze specjalnym miksem kwadrofonicznym. Ta wersja została wydana na winylu i 8 ścieżkowej taśmie w 1974 roku, ale została wyprzedana wiele lat temu i obecnie została ona przetworzona do wersji stereo i na potrzeby płyty winylowej.

Kolekcję wieńczą trzy płyty, które zawierają pierwszy raz wydane na winylu dwa koncerty zarejestrowane w 1970 roku. Pierwszy z nich odbył się 31 sierpnia w Montreux w Szwajcarii, tuż przed ukazaniem się Paranoid. Posłuchać można zespołu, który stał się już wtedy zgraną grupą. Muzycy prezentują na żywo po raz pierwszy takie utwory jak "Hand Of Doom" i "Iron Man" wplatając w set "N.I.B." oraz "Behind The Wall Of Sleep" ze swojego albumu debiutanckiego. Drugi koncert został zarejestrowany kilka miesięcy później w Brukseli, w trakcie występu w belgijskiej telewizji. Na nieoficjalną wersję tego klasycznego występu można było natrafić, ale nigdy nie brzmiało to tak dobrze.

BLACK SABBATH

Paranoid Super Deluxe 5 Winylowy / CD Box Set

Lista utworów:

LP 1: Album oryginalny

Strona A

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”

Strona B

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP 2: Quadradisc Mix in Stereo (WS4 1887) 1974

Strona C

“War Pigs / Luke’s Wall”

“Paranoid”

“Planet Caravan”

“Iron Man”

Strona D

“Electric Funeral”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Jack The Stripper / Fairies Wear Boots”

LP 3: Live in Montreux 1970 (Part One)

Strona E

“Intro”

“Paranoid”

“N.I.B.”

“Behind The Wall Of Sleep”

Strona F

“Iron Man”

“War Pigs”

LP 4: Live in Montreux 1970 (Part Two)/Live in Brussels 1970 (Część pierwsza)

Strona G

“Fairies Wear Boots”

“Hand Of Doom”

Strona H

“Paranoid”

“Hand Of Doom”

“Rat Salad”

“Iron Man”

LP 5: Live in Brussels 1970 (Część druga)

Strona J

“Black Sabbath”

“N.I.B.”

Strona K

“Behind The Wall Of Sleep”

“War Pigs”

“Fairies Wear Boots”