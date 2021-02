Południowo-koreański zespół BTS określa się mianem największego, współczesnego boysbandu na świecie. 7-osobowa kapela ma na swoim koncie już kilka rekordów Guinnessa - m.in. jest to pierwszy koreański artysta, który osiągnął 1. miejsce na liście albumów Billboard 200, zaś ich teledysk do "Dynamite" zdobył największą liczbę wyświetleń na YouTubie w ciągu doby. W ramach kultowego cyklu koncertów MTV Unplugged BTS dał mini-koncert, na którym oprócz swoich hitów wykonał piosenkę Coldplay.

Koreański boysband BTS zaśpiewał "Fix You" Coldplay na koncercie MTV Unplugged. Jak im poszło? [WIDEO]

W sumie BTS wykonał 5 akustycznych piosenek, a swój występ rozpoczął od piosenki "Telepathy" z najnowszego wydawnictwa "Be". Nie zabrakło też coveru - koreańscy muzycy wybrali kawałek "Fix You" Coldplay, który, jak wyznali, jest dla nich bardzo ważny. Cover najwyraźniej przypadł do gustu brytyjskiemu zespołowi, który udostępnił nagranie z koncertu BTS w swoich social mediach.

BTS to skrót od Bangtan Sonyeondan lub „Beyond the Scene”. Południowo-koreański boysband podbił serca milionów fanów na całym świecie. Zespół tworzą RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V oraz Jung Kook.

BTS zasłynął autentyczną, samodzielnie wyprodukowaną muzyką oraz widowiskowymi koncertami, jak również dobrym kontaktem z publicznością. Grupa nie tylko dominuje na listach przebojów, ale także zajmuje się działalnością charytatywną, m.in. w ramach współpracy z ONZ. BTS ma na koncie szereg prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym Billboard Music Awards i American Music Awards, a ich fani nieprzypadkowo nazywani są ARMY. W 2019 BTS wystąpił 62 razy na całym świecie, gromadząc ponad 2 mln osób na koncertach.