Babcia perkusistka zagrała "Down With The Sickness" Disturbed [WIDEO]

Na granie rocka nigdy nie jest za późno. Tezę potwierdza chociażby kondycja gwiazd takich jak Mick Jagger, który na scenie nadal wypada lepiej niż niektórzy jego młodsi koledzy. Kolejną osobą, która udowadnia swoją postawą, że pasja i talent nie mają nic wspólnego z metryką jest Dorothea Taylor.

Disturbed - Down With The Sickness w wersji 55-latki

55-latka prowadzi social media, gdzie publikuje swoje covery zagrane na perkusji. Kobieta upodobała sobie rocka, gdzie instrument bywa bardzo wymagający. Jednym z jej popularnych filmów jest cover perkusyjny "Down With The Sickness" grupy Disturbed.

Na nagraniu widzimy, jak Taylor wchodzi do pokoju przesłuchań dla muzyków chcących grać w coverbandzie Disturbed. Kiedy siedzący na sali gitarzysta zobaczył perkusistkę, spytał czy przyszła, żeby poskarżyć się na dochodzący zza ściany hałas. Zdziwił się, że 55-latka pojawiła się, aby przyjęto ją do zespołu. Scenka, chociaż reżyserowana, doskonale oddaje stereotyp, z jakim zwykle mierzy się Taylor.

W kolejnym ujęciu jednak wszystko staje się jasne. Taylor siada za garami i udowadnia, że babcie też mogą radzić sobie świetnie w rockowym repertuarze.

Disturbed zagra koncert w Polsce w 2020 roku

Grupa Disturbed zagra ponownie w Polsce już 16 czerwca 2020 roku. Koncert odbędzie się w ERGO Arenie w Gdańsku w ramach trasy "Evolution Tour". Bilety na wydarzenie są dostępne na Ticketmaster.pl oraz LiveNation.pl.

