Japoński zespół w końcu wyda nowy album. Będzie to pierwsze studyjne wydawnictwo od 2019 roku.

W 2021 roku Babymetal świętował swoje 10-lecie wydając koncertówkę "10 Babymetal Years". Później kapela udostępniła enigmatyczne wideo i teraz już wiemy, czego dotyczyło. Babymetal zapowiedział nowy studyjny album zatytułowany "The Other One". Kiedy ukaże się nowy krążek?

Babymetal powraca z nowym albumem koncepcyjnym. Kiedy premiera?

Na oficjalnej stronie internetowej Baby Metal pojawiła się informacja o nowym albumie koncepcyjnym zatytułowanym "The Other One". Krążek trafi na sklepowe półki 34 marca 2023 i ma pokazywać Babymetal z zupełnie nowej strony (cokolwiek ma to znaczyć).

Na krążek "The Other One" składać się będzie 10 utworów i każdy kawałek ma reprezentować równoległy świat, który odkrył Babymetal. Przed premierą płyty otrzymamy aż 5 singli - piosenki pojawią się kolejno w październiku, listopadzie, grudniu, styczniu, lutym i marcu.

Oglądaj

Babymetal ogłosił również 2 wyjątkowe koncerty "Babymetal Returns - The Other One", które odbędą się w styczniu w Makuhari Messe w Tokio. W październiku 2018 pojawiła się informacja, że z grupy Babymetal odeszła Yuimetal. Wokalistka oświadczyła, że jej zdrowie fizyczne nie jest w najlepszym stanie i zamierza poświęcić się solowej karierze. Babymetal tworzą Su-metal i Moametal oraz Kami Band.