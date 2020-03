Badania dowodzą, że to fani heavy metalu najczęściej uprawiają seks w aucie

Internetowy portal TickPick przeprowadził doprawdy interesujące badania. Dotyczyły one nawyków muzycznych podczas przebywania w samochodzie. Ustalono, że najbardziej skorymi do uprawiania seksu w aucie są fani heavy metalu. Jak prezentują się pozostałe miejsca na liście?

Fani heavy metalu najczęściej uprawiają seks w aucie

Badania przeprowadzono na grupie 958 osób. Zgodnie z wynikami, aż 75% słuchaczy heavy metalu doświadczyło seksualnego zbliżenia a samochodzie. Tuż za nimi znaleźli się fani oldschoolowych brzmień, hip-hopu, rapu i R&B.

Co ciekawe, mimo tych wyników, to nie heavy metal jest najczęstszym wyborem jako podkład muzyczny do miłosnych igraszek na tylnym siedzeniu. Na tym polu przoduje R&B z wynikiem 27.8%, a tuż za nim klasyczny rock - 26.7%. Kolejne miejsca zajęły: muzyka alternatywna (20.4%), hip-hop (20%) i pop (18.3%). Heavy metal został wskazany w tym przypadku przez 12.6% responedntów. Na uwagę zasługuje również fakt, że kobiety częściej wskazywały na R&B, podczas gdy mężczyźni stawiali raczej na klasycznego rocka.

