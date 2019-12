Barack Obama zdradził, jakiej muzyki słuchał w 2019 roku

Na oficjalnym profilu Baracka Obamy na Twitterze pojawił się wpis podsumowujący muzyczny rok byłego prezydenta USA. Polityk podzielił się z obserwującymi, jaka muzyka towarzyszyła mu przez ostatnie 12 miesięcy. Okazuje się, że prezydent ma bardzo zróżnicowany gust i nie stroni od niemal żadnego gatunku muzycznego.

Czego słuchał Barack Obama w 2019 roku?

Obok "Mood 4 Eva" Beyonce pojawił się "Toast" Koffee czy "Middle Child" J. Cole'a. Barack Obama nie pogardził w minionym roku także rockowymi dźwiękami. Na swojej liście umieścił utwór "Oblivions" The National, "Hello Sunshine" Bruce'a Springsteena czy "Go" The Black Keys.

Barack Obama stwierdził, że podzieli się ulubioną muzyką i zaproponuje swoim fanom i wyborcom piosenki, przy których najlepiej mu się podróżuje lub ćwiczy.

" Od hip-hopu przez country - oto moje piosenki roku. Jeśli szukasz muzyki, która będzie ci towarzyszyć podczas długiej podróży czy treningu - mam nadzieję, że znajdziesz tutaj kilka pozycji, które spełnią twoje oczekiwania. "

