Basista Fisz Emade Tworzywo wraca do zdrowia po wypadku. Ruszyła zbiórka na jego rehabilitację

Marcin Pendowski powoli wraca do zdrowia po poważnym wypadku. Muzyk musi przejść rehabilitację i można go wesprzeć.

Na początku czerwca 2021 basista Fisz Emade Tworzywo, Marcin Pendowski miał wypadek motocyklowy. Doznał poważnych obrażeń głowy i był wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Muzyk wraca do formy, ale jego ręka wymaga rehabilitacji. Ruszyła zbiórka na ten cel.

W wyniku wypadku Marcin Pendowski miał połamaną czaszkę, obrzęk mózgu, co więcej uszkodził bark, kciuk i złamał miednicę. Niestety wypadek pokrzyżował muzyczne plany artysty, chociaż i tak udało mu się w sierpniu wydać singiel ''Gratulujemy''.

Basista powoli wraca do zdrowia, ale jego kciuk wymaga rehabilitacji, by muzyk mógł bez żadnych ograniczeń grać na basie. W tym celu Polska Fundacja Muzyczna zorganizowała specjalną zbiórkę, by pomóc Marcinowi Pendowskiemu. Informację o rehabilitacji muzyka udostępnił zespół Fisz Emade Tworzywo;

Marcin Pendowski był dwukrotnie nominowany do Fryderyków razem z gotyckim zespołem Artrosis. Oprócz działalności solowej, muzyk gra w zespole Fisz Emade Tworzywo. To właśnie z tą kapelą zdobył Złotą i Platynową Płytę za album "Mamut". Jesienią 2021 Fisz Emade wyda płytę "Ballady i Protesty".