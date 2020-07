Basista Maroon 5 został aresztowany za przemoc domową

Podobno Madden dopuścił się do "świadomego pobicia i okaleczenia" swojej partnerki, co zakończyło się tym, że kobieta jest obecnie "w stanie traumy i przerażenia". Do informacji publicznej nie podano tożsamości ofiary Maddena.

Basista Maroon 5 aresztowany za przemoc domową

Madden spędził w areszcie kilka godzin i (jak podaje biuro szeryfa w Los Angeles) wypuszczono go za kaucją wynoszącą 50 tysięcy dolarów. 41-letni muzyk Maroon 5 będzie musiał stawić się w sądzie 29 września, gdzie usłyszy zarzuty, a także zostanie mu przydzielona kara.

Na temat sprawy wypowiedzieli się rzecznicy prasowi Maroon 5, którzy wydali na mediach społecznościowych zespołu oficjalne oświadczenie:

" Jesteśmy naprawdę zasmuceni tymi rozczarowującymi wiadomościami. Czym więcej się dowiadujemy na ten temat, tym bardziej bierzemy to na poważnie. Na razie pozwalamy osobom zaangażowanym w sprawę, by rozwiązały ją między sobą. "

Jak podaje New York Daily News, Maddena raz już aresztowano w 2016 roku. Wówczas przyłapano na braniu kokainy na imprezie, która została zakończona przez policję.