Basista System of a Down o koronawirusie: Co za głupota, to po prostu przeziębienie

Pandemia koronawirusa to ostatnio gorący temat. W wielu krajach zamknięto szkoły, teatry, odwołano koncerty. Większość stara się nie wychodzić z domu, co za tym idzie wielu przedsiębiorców ma spory problem, bo nie może zarabiać pieniędzy. W kiepskiej sytuacji są rónież muzycy, którzy musieli odwołać czy przełożyć swoje koncerty, a jak wiadomo, wielu artystów głównie zarabia na koncertach i sprzedawanych podczas tych imprez gadżetach. Basista System of a Down, Shavo Odadjian, w rozmowie w The Jast Show wypowiedział się na temat pandemii koronowirusa i muzyk uważa, że panika jest nieuzasadniona.

Shabo Odadjian jest bardzo zdenerwowany faktem, że wiele zespołów musiało odwołać swoje koncerty z powodu "głupiego wirusa":

" Mam nadzieję, że uda nam się przetrwać tę pieprzoną epidemię koronawirusa... Myślę, że to głupota, w pewnym sensie to po prostu przeziębienie. Byłem u lekarza na wizycie kontrolnej i opowiedział mi, jak media skupiają się tylko na tym i to powoduje panikę. "

Według muzyka, "zwykła" grypa jest powodem więcej liczby zgonów niż koronawirus, który jest groźny jedynie dla osób w podeszłym wieku oraz schorowanych ludzi:

" Rocznie w samej Ameryce umiera od 27 do 57 tysięcy osób z powodu grypy i nikt o tym nie gada. Sprawdziłem to, bo chciałem się dowiedzieć, dlaczego odwołano tyle koncertów. Rozumiem, że koronawirus jest przerażający, bo jest to coś nowego. Tak naprawdę co dwa lata pojawia się coś nowego - był wirus Zika, potem świńska grypa, ebola, potem to i tamto... "

Basista SOAD uważa, że media specjalnie podkręcają atmosferę przez co ludzie niepotrzebnie panikują. Muzyk liczy na to, że trasa kapeli, która ma się odbyć w czerwcu 2020 nie zostanie odwołana, bo nie może już doczekać się występów, a zespół koncertuje tylko raz w roku.

