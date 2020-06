Basista blink-182 uratował jelenia. Zwierzę topiło się w jeziorze [WIDEO]

Mark Hoppus to człowiek wielu talentów. Jest współzałożycielem znanego punkowego zespołu blink-182, gdzie grał na basie oraz śpiewał. Oprócz grania, muzyk zajmuje się również produkcją, a w 2010 roku rozpoczął emisję swojego własnego programu "A Different Spin with Mark Hoppus".

Mark Hoppus z blink-182 uratował tonącego jelenia

Do swojej długiej listy umiejętności, Hoppus może dopisać kolejną. Muzyk uratował bowiem jelenia, który najprawdopodobniej bez pomocy z zewnątrz by utonął. Artysta opublikował akcję ratowniczą na swoim Instagramie.

Kiedy członek blink-182 odpoczywał beztrosko na łodzi płynącej przez piękne jezioro, zauważył ruch na wodzie. Okazało się, że sprawcą fal na spokojnej tafli był przerażony jeleń. Muzyk opisał zwierzę jako spanikowane, drżące, dyszące, zmęczone i pływające w kółko.

" Owinąłem wokół niego ręce i chciałem podciągnąć, ale był zbyt ciężki. Przez 20 minut powoli przemierzaliśmy razem jezioro, aż do brzegu. Kiedy dotarliśmy na miejsce, jeleń wybiegł z wody, popatrzył na nas przez kilka sekund i wbiegł do lasu. Uratowaliśmy go! "

Muzyk podkreśla, że biorąc pod uwagę przerażenie zwierzaka. nie ma pojęcia jak dostał się na środek jeziora.