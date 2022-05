Maneskin lubi szokować i wie co robić, by było o nim głośno. Już wcześniej pisaliśmy o zdjęciu nagiej basistki, która lizała figurkę Matki Boskiej. Co teraz wymyśliła? Victoria De Angelis zapozowała nago i fotografia wywołała szok u wielu internautów.

Basistka Maneskin pozuje kompletnie nago. Internauci oszaleli: "Chcesz nas zabić?"[ZDJĘCIE]

22-letnia Victoria De Angelis często publikuje odważne zdjęcia, ale tym razem pokazała naprawdę sporo. Basistka Maneskin pojawiła się nago na tle kwiatów, a części intymne zasłoniła roślinami. Łatwo się domyślić, że zdjęcie w szybkim tempie zdobyło wiele polubień, a dokładnie ponad milion. W porównaniu do pozostałych zdjęć, naga fotografia cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem.

Pod fotografią pojawiły się komentarze w stylu: "Wyjdź za mnie", "Chcesz nas zabić?", "Chętnie wziąłbym te kwiaty". Znając Victorię niedługo pojawi się równie prowokujące zdjęcie na jej Instagramie.

Maneskin z nowym utworem "Supermodel"

Świętując rok od zwycięstwa na Eurowizji, Maneskin pojawił się na scenie Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie we Włoszech, aby zagrać swój nowy ognisty singiel "Supermodel".

Oglądaj

Co więcej Maneskin zapowiedział cover kultowego hitu Elvisa Presleya "If I Can Dream", łącząc melodyjne rytmy gitarowe z mocnym wokalem Damiano. Pełny cover zostanie ujawniony jako część oryginalnej ścieżki dźwiękowej filmu "ELVIS" do nadchodzącego nowego filmu Baza Luhrmanna, który ukaże się 24 czerwca.

W zeszłym miesiącu po raz pierwszy zagrali na legendarnym festiwalu Coachella. Ponadto, Måneskin niedawno otrzymał podwójną nominację w kategorii „Piosenka rockowa” i „Artysta rockowy” na Billboard Music Awards i znalazł się na europejskiej liście Forbes 30 under 30.