''Satellite'' to czwarty singiel z płyty o tej samej nazwie, stworzonej przez duet Bass Astral x Igo. Oprócz wcześniej publikowanych singli ("Planets", "It's Dark", "Bikini") pojawi się na nim siedem premierowych utworów, które powstały podczas pracy zespołu z muzykami zaproszonymi do projektu Bass Astral x Igo Ensemble. Jak brzmi najnowszy singiel od duetu?

Bass Astral x Igo z nowym singlem "Satellite". To pożegnanie z fanami

Album ''Satellite'' ukaże się na sklepowych półkach 27 sierpnia 2021 i jest to pożegnalne wydawnictwo zespołu, który po 6 latach postanowił zakończyć swoją działalność. Posłuchajcie, jak prezentuje się tytułowy kawałek z tej płyty.

Oprócz nowej płyty zespół zaplanował jesienne koncerty, na których pożegna się ze swoimi fanami. Trasa wystartuje 3 września w Krakowie. Sprawdźcie, gdzie zagrają Bass Astral x Igo: