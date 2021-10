Bastille pokazał klip do "No Bad Days" w stylu "Metropolis". To zapowiedź nowej płyty [WIDEO]

Grupa Bastille zapowiedziała nowy album "Give Me The Future". Do sieci trafił właśnie najnowszy singiel "No Bad Days", do którego powstał klip wyreżyserowany przez lidera zespołu, Dana Smitha.

Bastille zapowiedział nowy album. Posłuchaj singla "No Bad Days" [WIDEO]

"Give Me The Future" to hołd zespołu dla ludzkości żyjącej w wysoce rozwiniętych technologicznie czasach, refleksja na temat egzystencji w świecie rodem z opowieści science fiction. Utwory ukazują korzyści wynikające z technologii, ale i mroczne strony życia online. Na pomysł płyty frontman Dan Smith wpadł jeszcze przed pandemią, a prace rozpoczęły się nim lockdown zmusił wszystkich do pracy poprzez komunikatory:

Praca nad tymi utworami w tak apokaliptycznym czasie, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach, przyklejeni do ekranów, sprawiła, że granice między tym, co rzeczywiste a co nie, zaczęły się zacierać. Żyjemy w epoce „deep fake”, w epoce fake newsów i zakłamanych przywódców. Online możesz być, kim zechcesz. Jak to wpływa na nas i nasze relacje jest niesłychanie ważne i fascynujące.

Do singla "No Bad Days" powstał klip w reżyserii Dana Smitha. W teledysku, w którym pojawiają się nawiązania do filmów "Metropolis", "Ex Machina" i "Matrix", widzimy wokalistę w futurystycznym laboratorium, próbującego wskrzesić ukochaną.

"Give Me The Future" ukaże się 4 lutego 2022. Do pracy nad nową płytą Bastille po raz pierwszy zaprosili osoby zewnątrz. Chociaż głównymi producentami są Dan Smith i stały współpracownik zespołu Mark Crew, przy "Distorted Light Beam" muzycy pracowali z Ryanem Tedderem (Adele, Paul McCartney, Taylor Swift), z kolei współautorem "Thelma + Louise", "Stay Awake" i "Back To The Future" jest Rami Yacoub ("…Baby One More Time" Britney Spears, album "Chromatica" Lady Gagi). Swój udział w tworzeniu materiału mieli również brytyjscy autorzy piosenek Jonny Coffer, Plested i Dan Priddy. Ponadto w nagraniach udział wziął uznany aktor, muzyk, reżyser i aktywista Riz Ahmed, którego głos pojawia się w "Promises".

"Give Me The Future" to nie tyle ocena współczesnego życia, ile refleksja nad światem, w którym przyszło nam żyć i światem, jaki moglibyśmy stworzyć. Tak jak wynika z tytułu finałowego nagrania "Who Knows What the Future Holds… Don’t Matter If I Got You" - czy nam się to podoba, czy nie, nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Trzeba więc cieszyć się chwilą, czy to w prawdziwym czy wirtualnym świecie.