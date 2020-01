Batushka znowu odwołuje kolejne koncerty. Jaki tym razem jest powód?

Konflikt Batushek nadal nie został zażegnany. Sąd w Białymstoku nadal nie zadecydował, kto powinien posiadać prawo do wykorzystywania nazwy i pomysłu na zespół - Bartłomiej Krysiuk czy Krzysztof Drabikowski. Obie strony korzystają z tego zawieszenia i kontynuują kariery na własną rękę. Ostatnio zespół Drabikowskiego zaprosił swoich fanów na pierwsze koncerty po wielkim rozłamie, a obie kapele znalazły się w wielu zestawieniach najlepszych płyt 2019 roku.

Niestety muzycy z ekipy Batushki Krysiuka nie mają szczęścia. W październiku artyści odwołali zagraniczne koncerty poza Europą. Lider formacji wyjaśnił, że komplikacje wynikające z konfliktu z Drabikowskim uniemożliwiają jego zespołowi realizację planów. Tym razem powód odwołania wydarzeń był inny.

Na fanpage'u Batushki pojawiła się informacja, że planowane występy kapeli nie odbędą się ze względu na stan zdrowia jednego z jej członków:

"

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności związane ze stanem zdrowia jednego z naszych członków zespołu i sytuacjami, przez które musi teraz niezwłocznie przejść, jesteśmy zmuszeni przełożyć nadchodzącą trasę na drugą połowę roku. Możemy Was jedynie zapewnić, że wrócimy silniejsi niż kiedykolwiek! Wciąż mamy kilka asów w rękawie. Zrobimy to dla Was. Obiecujemy. Lokalni organizatorzy koncertów zajmą się zwrotem biletów.

Dziękujemy za Wasze wsparcie. Jeszcze raz przepraszamy za obecną sytuację, na którą nie mamy wpływu. Śledźcie nasze media społecznościowe, będziemy zamieszczać tutaj kolejne aktualizacje dotyczące naszej działalności. "