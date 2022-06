Behemoth zaprezentował kolejny singiel promujący album ''Opvs Contra Natvram'', który ukaże się 16 września. Jak prezentuje się utwór ''Off To War!'', do którego powstał klip wyreżyserowany przez Påhla Sundströma i Erika Sundströma?

Behemoth podzielił się przygnębiającym klipem do nowego singla ''Off To War!'' [WIDEO]

Adam Nergal Darski tak mówi o nowym utworze:

Czasy walki przynoszą ze sobą muzykę walki. Podkręcamy tempo wraz naszym nowym singlem „Off To War!”. Jest to jeden z moich osobistych faworytów na nowym albumie. Ten utwór ma zabójczą punkową sekcję, jedną z najlepszych w twórczości Behemoth partię prowadzącą i fajne ekstremalnie metalowe zwieńczenie. Prawdziwe dźwiękowe tornado, w sam raz na czasy konfrontacji.

Posłuchajcie zatem, jak prezentuje się nowy materiał od Behemotha:

Oglądaj

Tym razem, w wyniku pandemii, ekipa Nergala nie była ograniczona żadnymi deadline’ami, co pozwoliło na maksymalne skupienie na procesie pisania i nagrywania. Album został wyprodukowany przez Behemoth, a obowiązku inżyniera dźwięku podjął się uznany producent między innymi Meshuggah, Dimmu Borgir i In Flames, Daniel Bergstrand. Miks to dzieło legendarnego Joe Barresiego, którego CV obejmuje współpracę m.in. z Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Alice In Chains i Tool.

Behemoth: "Opvs Contra Natvram": Tracklista