Behemoth pokazał klip do nowego utworu "Ov My Herculean Exile". To zapowiedź nadchodzącej płyty [WIDEO]

Behemoth zapowiedział wydanie nowego albumu, który będzie zatytułowany "Opvs Contra Natvram". Już ruszył pre-order wydawnictwa i fani mogą zamówić wydanie limitowane w postaci boxu z plakatem z autografami zespołu. Posłuchajcie, jak prezentuje się pierwszy singiel z nowej płyty, "Ov My Herculean Exile", do którego powstał klip w reżyserii Zuzanny Plisz.

"Ov My Herculean Exile" jest już znany amerykańskiej publiczności. Behemoth zaprezentował go na żywo podczas swojej największej w historii trasy koncertowej po Ameryce, która ma miejsce w chwili obecnej.

Posłuchajcie, jak prezentuje się singiel zapowiadający nowy album:

Album "Opvs Contra Natvram" będzie miał swoją premierę 16 września. Nergal tak mówi o nowym wydawnictwie:

Tytuł albumu oznacza pójście pod prąd. To jakby negatyw wartości, moralności i etyki, którym się zdecydowanie sprzeciwiam. Ciągle zmagam się z destrukcyjnymi tendencjami w popkulturze – ograniczanie czy wręcz zakazywanie kultury, media społecznościowe i inne narzędzia, które moim zdaniem są bardzo niebezpieczną bronią w rękach ludzi, którzy nie są absolutnie kompetentni, żeby osądzać innych. Z perspektywy artysty uważam to za bardzo destrukcyjne, niepokojące i ograniczające. Pokazuję temu wszystkiemu środkowy palec. Na nowej płycie znajduje się utwór zatytułowany „Neo-Spartacvs”. Spartakus był jednym z najbardziej znanych buntowników w historii - wystąpił on przeciwko najpotężniejszemu imperium wszechczasów. W końcu to ja krzyczę: „Jestem Spartakusem, i Ty jesteś nim również!” Chcę rozpalić ten płomień buntu. Jeśli coś wydaje Ci się układać nie tak, jak tego chcesz - zmierz się z tym!

Behemoth to zespół słynący ze skrupulatnej dbałości o szczegóły i absolutnej twórczej kontroli. Tym razem, w wyniku pandemii, ekipa Nergala nie była ograniczona żadnymi deadline’ami, co pozwoliło na skupienie się na procesie pisania i nagrywania.

10 utworów, które składają się na „Opvs Contra Natvram”, powstało w ciągu bardzo dziwnego dla świata roku, co jeszcze bardziej uwypukliło wściekłość i gniew zawartą w kompozycjach.

Album został wyprodukowany przez Behemoth, a obowiązku inżyniera dźwięku podjął się uznany producent między innymi Meshuggah, Dimmu Borgir i In Flames, Daniel Bergstrand. Miks to dzieło Joe Barresiego, którego CV obejmuje współpracę m.in. z Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Alice In Chains i Tool. Joe został wybrany ze względu na swoją niezwykłą umiejętność zachowania organicznego charakteru i tożsamości nagrań studyjnych.

Behemoth "Opvs Contra Natvram": Tracklista