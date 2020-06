Behemoth wydał antyreligijne koszulki inspirowane pandemią. Sprzedaje też... mydło

Rockowe i metalowe kapele coraz częściej oferują swoim fanom nietypowy merch. Koszulki, bluzy, piny i naszywski to standard, jednak artyści dbają o różnorodność swoich sklepów i uzupełniają asortyment o coraz bardziej imponujące przedmioty. Fanki Marilyna Mansona czy Motley Crue mogą nabyć wibratory sygnowane nazwami ulubionych kapel, KISS sprzedaje rockową gofrownicę, a w asortymencie Slayera znajdziemy między innymi skarpetki.

Behemoth sprzedaje koszulki inspirowane pandemią i mydło

Również grupa Behemoth oferuje fanom ciekawe gadżety. Ekipa Nergala w swoim zespołowym sklepiku umieściła już piersiówki, naklejki na samochód, szkatułki, a nawet kawę. Do tego zestawu formacja dołączyła kolejny nietypowy produkt.

Muzycy najwyraźniej zainspirowali się szalejącą na świecie pandemią, a także protestami w USA i postanowili stworzyć tematyczne koszulki nawiązujące do walki z rasizmem i koronawirusem. Oczywiście zrobili to w swoim obrazoburczym stylu. Na koszulce widzimy napis "Social distancing" oraz "Keep your body and mind clean". Grupa na swoim instagramie wyjaśnia slogan:

" Zachowaj swoje działo i umysł w czystości. Wspieraj walkę z najgorszymi wirusami tego świata: religią oraz rasizmem! "

Co ciekawe, w zestawie z koszulką Behemoth oferuje także... mydło. Czarna kostka z napisem "Spiritvs Virus" wraz z t-shirtem kosztuje 153,30 zł.