Ścięta głowa Chrystusa robi fellatio w klipie Behemotha. Zobacz teledysk bez cenzury [WIDEO]

Behemoth podzielił się kolejnym singlem zatytułowanym ''The Deathless Sun''. Jest to trzeci numer z zapowiedzianego na 16 września albumu ''Opvs Contra Natvram''. Do utworu powstały dwie zupełnie różne wersje teledysku - ocenzurowana i bez cenzury.

Behemoth z klipem do nowego singla ''The Deathless Sun'' [WIDEO]

Frontman Behemoth, Adam Nergal Darski mówi o nowej kompozycji:

Behemoth nienawidzi Chrystusa na różne sposoby od 1991 roku, ale wciąż nie brakuje nam inwencji twórczej w tej kwestii. Z dumą prezentujemy nasz najnowszy klip związanym z tym tematem, „The Deathless Sun”.Ten utwór zawiera w sobie wszystko, co wielu fanów Behemoth kocha w naszej muzyce – z jednej strony potężna dawka agresji, z drugiej dużo melodii. Ten właśnie kontrast jest powodem, dla którego zdecydowaliśmy się opublikować dwa niesamowite teledyski. Jeden z nich jest bardzo szokujący… tak szokujący, że aż musieliśmy stworzyć drugi klip. Wybierajcie zatem ostrożnie!

Poniżej możecie zobaczyć nieocenzurowaną wersję klipu grupy Behemoth:

Oglądaj

Do piosenki powstała również ocenzurowana wersja teledysku:

Oglądaj

W wyniku pandemii, ekipa Nergala nie była ograniczona żadnymi deadlinami, co pozwoliło na bezprecedensowy poziom skupienia na procesie pisania i nagrywania. 10 utworów, które składają się na „Opvs Contra Natvram”, powstało w ciągu bardzo dziwnego dla świata roku, co jeszcze bardziej uwypukliło wściekłość i gniew zawartą w kompozycjach. Album został wyprodukowany przez Behemoth, a obowiązku inżyniera dźwięku podjął się uznany producent między innymi Meshuggah, Dimmu Borgir i In Flames, Daniel Bergstrand.

Behemoth ''Opvs Contra Natvram'': Tracklista

Post-God Nirvana Malaria Vvlgata The Deathless Sun Ov My Herculean Exile Neo-Spartacvs Disinheritance Off To War! Once Upon A Pale Horse Thy Becoming Eternal Versvs Christvs

Trasa koncertowa Behemoth, nazwana ''North American Siege', w towarzystwie Arch Enemy, Carcass i Unto Others odniosła niesamowity sukces w Ameryce. Europejska część tej trasy rozpocznie się w Dublinie, w Irlandii, już 27 września, a zakończy się 6 listopada w Oslo. 19 października zespoły wystąpią w katowickim Spodku.