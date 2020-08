Behemoth zagra w kościele. Tajemnicza lokalizacja polskiego koncertu rozszyfrowana?

Sukcesu Behemothowi może pozazdrościć większość metalowych kapel w Polsce. Muzycy przenieśli najbardziej ekstremalną odmianę metalu do mainstreamu, czego nie ukrywają, a wręcz są tego dumni. Upór, zapał, ale też bezkompromisowość i spryt Nergala zaprowadził zespół na sam szczyt. Aktualnie Behemoth ma swoich fanów w każdym zakątku świata i gra na jednej scenie z idolami ze szczenięcych lat.

Behemoth zagra przed kościołem w Polsce?

Zabiegi marketingowe, jakie od lat stosuje w prowadzeniu zespołu Darski, nikogo już nie dziwią. Fani gatunku w większości są zażenowani kolejnymi prowokacjami muzyka i starają się oddzielać je od twórczości metalowców, która nadal cieszy się uznaniem. Po wymachiwaniu Jezusem przybitym do dildo, niszczeniu Biblii, deptaniu wizerunku Matki Boskiej czy wykorzystaniem godła polskiego na plakacie trasy Rzeczpospolita Niewierna przyszedł czas na koncert przed kościołem.

5 września 2020 roku wszyscy fani dokonań Nergala i spółki będą mogli usiąść przed ekranami i obejrzeć wyjątkowy koncert Behemotha. Co ciekawe, występ odbędzie się "w murach Kościoła Świętego", a w roli supportu grupy zobaczymy zespół Imperial Triumphant. "Wejściówki na koncert "In Absentia Dei" wraz ze specjalnie stworzonym na tę okazję merchem, możecie kupić za pośrednictwem oficjalnej strony zespołu.

Muzycy nie zdradzili dokładnej lokalizacji występu, jednak istnieją poszlaki, które mogą sugerować, gdzie odbędzie się koncert. Behemoth w ramach promocji płyty "The Satanist" z 2014 roku nagrali teledysk do utworu "Blow Your Trumpets Gabriel". Jak czytamy na polskazachwyca.pl, fragmenty klipu zostały zrealizowane w tajemniczych ruinach kościoła w Pisarzowicach. Rzekomy związek klipu z zapowiedzianym koncertem zauważył między innymi jeden z czytelników portalu MetalNews.

Kościół ewangelicki w Pisarzowicach powstał na początku XX wieku. Wzniesienie kościoła zlecił Książę Gustaw von Curland po śmierci swojego syna Wilhelma. Jak podaje portal, miejsce jest bardzo często odwiedzane przez turystów i fotografów głównie ze względu na niepowtarzalny klimat oraz krążącą o nim legendę.

Na szczycie wieży znajdowała się kula otoczona miedzią. Przez lata krążyły plotki, że w środku znajduje się cenny skarb w postaci kuli całej ze złota. Jak mówi legenda, wielu śmiałków próbowało wspiąć się na wieżę i zdobyć majątek. Zgodnie z przekazywanymi z ust do ust informacjami, żadnemu z nich się to nie udało, a część poniosła śmierć. Aktualnie tajemnicza wieża już nie istnieje. Powaliła ją jedna z wichur. Jak przytacza autor strony polskazachwyca.pl, mieszkańcy wykopali jej czubek, który utknął w ziemi, ale złotej kuli już, albo nigdy tam nie było.