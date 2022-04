Behemoth zagrał na żywo nowy kawałek. Posłuchajcie "Ov My Herculean Exile" [WIDEO]

Behemoth zagrał nowy kawałek na żywo [WIDEO]

Behemoth wybrał się na trasę koncertową po USA, gdzie towarzyszą Napalm Death i Arch Enemy. Tournee "The North American Siege 2022" rozpoczęło się 16 kwietnia w Tempe w Arizonie - stamtąd pochodzą również pierwsze nagrania nowego singla Behemotha o tytule "Ov My Herculean Exile".

Nowy kawałek Behemotha ma zadebiutować na krążku, który pojawi się w sprzedaży jeszcze w 2022 roku. Piosenkę usłyszycie poniżej:

Ten utrzymany w średnim tempie wałek jest bardzo atmosferyczny i brzmi jak naturalna kontynuacja tego, co Behemoth zaprezentował na swojej ostatniej płycie "I Loved You At Your Darkness" z 2018 roku.

Przypominamy, że pod koniec 2021 roku odbył się koncert ''XXX Years Ov Blasphemy'', który odbył się z okazji 30-lecia zespołu i był podzielony na 3 sety - każda część wydarzenia była poświęcona konkretnej dekadzie w historii zespołu.

Nadal czekamy na oficjalne informacje dotyczące nadchodzącego krążka Behemotha.