Behemoth zapowiada nowe wydawnictwo coverem The Cure. Nie obyło się bez wyjątkowego gościa

Adam Nergal Darski w marcu tego roku wydał drugą płytę studyjną Me And That Man. Krążek spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem fanów oraz krytyków, trafił również na listę naszych faworytów miesiąca, którą możecie sprawdzić TUTAJ. Na płycie pojawiło się wielu znamienitych artystów, których fanom ciężkich brzmień nie trzeba przedstawiać. Wśród nich znalazł się między innymi muzyk ze szwedzkiej grupy Shining - Niklas Kvarforth.

Behemoth w coverze The Cure

To nie pierwsza kolaboracja blackmetalowca z Nergalem. Muzyk pojawił się między innymi na niedawnym koncercie Behemotha w warszawskiej Progresji, a teraz po raz kolejny podjął współpracę z zespołem. Wokalistę możemy zobaczyć i usłyszeć w singlu zapowiadającym nowe wydawnictwo Behemotha.

29 maja 2020 roku ukaże się epka "A Forest", którą promuje tytułowy klip. Utwór jest coverem znanej brytyjskiej grupy The Cure. Oprócz studyjnej wersji kawałka, na płycie znajdzie się też wersja live kompozycji oraz dwa niepublikowane wcześniej utwory Behemotha nagrane w trakcie prac nad "I Loved You At Your Darkest".

Klip autorstwa Claudio Marino możecie zobaczyć poniżej:

Behemoth - A Forest (EP). Tracklista: