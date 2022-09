Dave Grohl płakał podczas koncertu pożegnalnego Taylora Hawkinsa. Z Foo Fighters zagrał syn perkusisty [WIDEO]

Foo Fighters zagrali z synem Taylora Hawkinsa na benefisie perkusisty

Członkowie Foo Fighters z Dave'em Grohlem na czele nie bali się pokazać swoich emocji podczas koncertu na cześć perkusisty Taylora Hawkinsa. Na londyńskim Wembley zebrało się kilkadziesiąt tysięcy osób, które pragnęły wesprzeć zespół w tym trudnym czasie, a także podzielić się swoją miłością do zmarłego muzyka.

To był pierwszy koncert Foo Fighters od czasów śmierci Hawkinsa, więc emocje były wyczuwalne - Grohl w końcu nie wytrzymał i w trakcie śpiewania "Times Like These" poleciały mu łzy, co spotkało się oczywiście z głośną reakcją ze strony fanów (fragment znajdziecie pod koniec wideo):

Oglądaj

Niespodzianką była obecność Paula McCartneya - ten zagrał "Helter Skelter" oraz "Oh Darling!". Wśród pozostałych gości koncertu na Wembley znaleźli się m.in.: Brian May i Roger Taylor z Queen, Stewart Copeland z The Police, Liam Gallagher z Oasis, Geddy Lee z Rush, Josh Homme z Queens of the Stone Age, Travis Barker z Blink-182, Kesha, Brian Johnson z AC/DC, Lars Ulrich z Metalliki, Justin Hawkins z The Darkness i Sam Ryder (jako reprezentant Wielkiej Brytanii zajął drugie miejsce podczas tegorocznej Eurowizji).

Najważniejszą postacią wśród gości był jednak nastoletni syn perkusisty, Shane Hawkins, który wraz z Foo Fighters zagrał kompletnie bezbłędnie kawałek "My Hero". Komentujący fani zaznaczają, że chłopak ma nawet identyczną mimikę podczas uderzania w bębny - sami możecie się o tym przekonać poniżej:

Oglądaj

Grohl określił Hawkinsa kimś, kto był "dobrym przyjacielem, kolegą z zespołu oraz bratem". Dodał następnie, że "nikt nie sprawiał, że się tak śmiałeś i cieszyłeś, tańczyłeś i śpiewałeś" jak on, więc zachęcił fanów na Wembley do tego, by "krzyczeli, płakali, śpiewali i tańczyli" tak głośno, by perkusista to usłyszał.

Grupa ma w planach zagranie podobnego benefisu 27 września 2022 roku w Los Angeles, gdzie gośćmi będą m.in. panowie z Red Hot Chili Peppers, Miley Cyrus, Gene Simmons, Alanis Morissette, czy Joan Jett. Dochody z obu imprez zostaną przekazane muzycznym organizacjom charytatywnym wybranym przez rodzinę Hawkinsów.