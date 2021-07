Na "The Metallica Blacklist" trafią aż 53 covery utworów z albumu "Metallica". W trackliście znalazły się utwory w wykonaniu takich artystów jak Miley Cyrus, St. Vincent, Biffy Clyro, Dave Gahan czy Sam Fender i wielu innych. Album ukazuje się razem z reedycją podstawowego krążka w ramach 30-lecia od premiery czarnego albumu. Co rusz poznajemy kolejne covery i tym razem swoją interpretacją podzielił się zespół Biffy Clyro.

Biffy Clyro nagrał cover na płytę Metalliki. Jak brzmi nowa wersja utworu z "Czarnego Albumu"?

Szkocki zespół Biffy Clyro w swojej muzyce łączą postpunkową ekspresyjność z ciężkimi, metalowymi riffami. Aktywna działalność koncertowa, osiem albumów studyjnych na koncie, ponad 100 milionów wyświetleń pod teledyskami w serwisie YouTube oraz występy na prestiżowych festiwalach wpisały zespół na listę topowych zespół brytyjskiego rocka początku XXI wieku.

Kapela zaangażowała się w projekt "The Metallica Blacklist" i wybrała piosenkę "Holier Than Thou". Posłuchajcie, jak kawałek Metalliki brzmi w interpretacji tria.

Premiera "The Black Album" w zremasterowanej wersji oraz "The Metallica Blacklist" zaplanowana jest na 10 września (fizyczne i cyfrowe wydanie "The Black Album" oraz cyfrowe wydanie "The Metallica Blacklist"). Fizyczna wersja "Blacklist" trafi do sprzedaży 1 października.

Biffy Clyro powstał w 1995 roku i w jego skład wchodzą Simon Neil (śpiew, gitara), James Johnston (gitara basowa, śpiew) oraz Ben Johnston (perkusja, śpiew). Przełom w ich karierze nastąpił w 2007 roku za sprawą czwartego albumu studyjnego "Puzzle"’, który zyskał uznanie krytyków, status złotej płyty w Wielkiej Brytanii i wyniósł zespół na szczyty radiowych i sprzedażowych list. Dyskografię kapeli na razie zamyka krążek "A Celebration of Endings" wydany w 2020 roku.